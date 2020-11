Covid-19. Menos novos casos, mas internamentos continuam a subir

Logo a seguir aparece a região de Lisboa e Vale do Tejo, que regista 26% dos novos casos de infeção, com 1.052 casos do total de 4.044 novos casos registados. A par do Norte, foi também em Lisboa que morreram mais pessoas entre domingo e segunda-feira: 26 das 74 mortes registaram-se nesta região do país.

De resto, segue-se a região Centro, com 490 novos casos (12%), e mais 10 mortes; depois o Algarve, com mais 126 casos nas últimas 24 horas (3%) e uma morte; depois o Alentejo, com mais 68 casos (1,7%) e 2 mortos; depois os Açores com mais 31 casos (0,8%) e a Madeira com mais 19 novos casos, o que representa apenas 0,5% do total de novas infeções registadas nas últimas 24 horas (ambos sem mortes a registar).

Desde que começou a pandemia em Portugal, houve uma vítima com menos de 9 anos, quatro na faixa dos 20-29 anos e seis com entre 30 e 39 anos. O número de óbitos desagregados por idade acelera a partir daí: 37 com cerca de 40 anos, 118 na faixa dos 50-59 e 331 com entre 60 e 69 anos. Depois, com entre 70 e 79 anos já houve 795 óbitos e os restantes 2.679 eram pessoas com mais de 80 anos.