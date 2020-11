Um total de 25 pessoas está infetado pelo vírus da Covid-19 num novo surto detetado em Évora, com origem num colégio da cidade, que fechou as portas temporariamente, revelou esta segunda-feira o presidente do município.

As pessoas infetadas neste surto são “funcionários e crianças” do colégio e também familiares, num total de 25 casos, precisou o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, em declarações à agência Lusa.

Este surto “ainda está em investigação” pela Autoridade de Saúde Pública, pelo que “os casos ainda podem subir nos próximos dias”, assinalou o autarca.

Segundo o presidente do município, o colégio encontra-se encerrado temporariamente há uma semana.

Pinto de Sá adiantou que os mais recentes dados enviados ao município pela Autoridade de Saúde Pública, referentes ao passado sábado, apontam para a existência de 250 casos ativos de Covid-19 no concelho de Évora.

O autarca indicou que “não há outros novos surtos” e que os anteriormente detetados no concelho de Évora “estão resolvidos”, nomeadamente no Comando Territorial de Évora da GNR e no lar da Quinta da Sizuda.

“Apenas uma utente” deste lar se encontra ainda na residência da Universidade de Évora, para onde foram transportados todos os idosos da instituição infetados no surto que foi detetado em setembro, acrescentou.

Quanto ao surto com origem num ginásio da cidade, que registou mais de duas dezenas de infetados, o presidente da Câmara de Évora frisou que ainda “está em investigação”, mas notou que “não há registo de novos casos há mais de uma semana”.

Portugal contabiliza pelo menos 3.897 mortos associados à covid-19 em 260.758 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).