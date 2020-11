Em França, as vendas totais de veículos caíram em Outubro cerca de 10%, face ao mesmo período de 2019. Mas essa queda não aconteceu devido aos veículos recarregáveis, sejam eles 100% eléctricos (EV) ou híbridos plug-in (PHEV), uma vez que esta classe de veículos viu a sua procura aumentar em 198%, comparativamente ao ano anterior, o que lhes permitiu conquistar 11,8% do mercado total.

No 10º mês de 2020, os EV transaccionaram 10.043 unidades, mais 129% do que no ano anterior, enquanto os PHEV foram um pouco mais longe, com 10.214 veículos (mais 399%), o que colocou o total em 21.199 viaturas, um incremento de 198% face ao período homólogo de 2019.

O Renault Zoe foi o mais procurado no mercado francês, com 2507 unidades, o que elevou o total dos 10 meses de 2020 para 28.487 unidades. O seu rival mais próximo, o Peugeot e-208, comercializou 1988 unidades e 14.140 no total do ano. Kia Niro EV e Renault Twingo Z.E. alcançaram ambos 678 veículos, enquanto o Hyundai Kawai Electric atraiu 627 clientes, à frente do VW ID.3, com os Tesla a não surgirem em lugares de liderança, uma vez que Outubro não foi mês de chegada do barco vindo da Califórnia.

Entre os eléctricos, a oferta de veículos comerciais também abunda, tendo o Kangoo liderado com 431 unidades, à frente do Zoe (102), e-208 (71), VW e-Crafter (52), Nissan E-NV200 (47) e Peugeot Expert (47).

Paralelamente, os PHEV foram bem representados em Outubro pelo Captur E-Tech, que vendeu 1693 veículos, seguido do Citroën C5 Aircross (926), Audi Q5 (612), Mercedes GLC (513), VW Golf GTE (470), Volvo XC40 (436), Mercedes GLA (412), Mercedes Classe A (395), Peugeot 3008 (393) e Peugeot 508 (336).