É um dos principais investimentos turísticos em curso no concelho de Matosinhos, representando uma aposta que ronda os 20 milhões de euros do grupo canadiano Mercan. Com uma área superior a sete mil metros quadrados, junto ao Parque da Cidade e a poucos minutos da praia, o projeto inclui um restaurante, uma esplanada, um ginásio, um parque de estacionamento e 108 apartamentos, entre T0 e T1, “com o selo de qualidade de uma das mais carismáticas assinaturas da cadeia Marriott”.

Esta é a primeira instalação desta marca internacional de hotelaria em Matosinhos, “em virtude das suas características únicas em termos de cultura, de clima e de ambiente económico”, sendo pensando para “turistas convencionais”.

“O Grupo Mercan escolheu Portugal para o desenvolvimento das suas atividades na Europa devido à segurança, estabilidade e hospitalidade que o país oferece, bem como às oportunidades de desenvolvimento na área da reabilitação urbana”, referem os responsáveis em comunicado, acrescentando que “Portugal e o Porto são hoje vistos como fortes apostas em termos de recomendação de investimento com origem na Ásia e nos Estados Unidos”.

Os projetos do grupo em Portugal incluem outros investimentos hoteleiros no Porto, Vila Nova de Gaia, Amarante e Évora, abrangendo unidades que variam entre a 3 e as 5 estrelas. Com base no Canadá e mais de 30 anos de experiência nas áreas da consultadoria de investimentos, da educação e da imigração, a cadeia Mercan está presente na China, na Índia, nos Emirados Árabes Unidos, nos Estados Unidos da América e no Vietname. “Só nos Estados Unidos desenvolveu projetos num valor superior a 1,5 mil milhões de dólares (cerca de 1,3 mil milhões de euros), reunindo mais de 800 investidores internacionais”, assinala o mesmo comunicado.

A obra do Four Points by Sheraton Matosinhos, na Rua Sousa Aroso, arrancou em março de 2020 e tem abertura prevista para o segundo semestre de 2021.