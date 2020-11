Um motociclista de 57 anos morreu hoje numa estrada de Paços de Ferreira, distrito do Porto, na sequência de uma colisão frontal com um automóvel ligeiro, disse fonte do Comando dos Bombeiros de Freamunde.

A fonte afirmou que a colisão ocorreu na faixa em que seguia o motociclista, mas disse desconhecer se se tratou, ou não, de uma ultrapassagem mal calculada.

A condutora do automóvel, de 24 anos, ficou ferida.

O tripulante da mota morreu no local do acidente, que ocorreu às 07:55 na Rua Nossa Senhora do Rosário, em Carvalhosa, Paços de Ferreira.