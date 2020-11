No último dia da rubrica digital “Como é que o Bicho Mexe”, de Bruno Nogueira, Jéssica Athaíde perguntou ao humorista porque é que estava um grupo de gente a filmar todo o acontecimento que culminou no Coliseu dos Recreios. A resposta foi quase uma pergunta: “Houve malta muito generosa que quis documentar isto, sabe-se lá porquê”. Entretanto, já sabemos. O documentário sobre o último dia de um dos projetos que mais sucesso fez (e continua a fazer) em tempos de pandemia estreia-se no novo serviço de streaming da SIC, que está a funcionar a partir desta terça-feira, dia 24.

OPTO é o nome da plataforma. Conta com uma versão gratuita em território nacional, com parte do catálogo disponível, emissão em direto do canal e gravações automáticas dos últimos sete dias; e uma outra premium (a 3,99 euros por mês, ou 39,99 euros por ano), onde poderá encontrar mais de 4 mil horas de conteúdo. Fora de Portugal, o preço sobe para 6,99 euros, incluindo o acesso à emissão da SIC Notícias. Vai poder ser vista em dois dispositivos em simultâneo — smartphone, tablet ou na televisão, como informou a estação de televisão em comunicado. Se tiver Smart TV, Apple TV ou Chromecast, a OPTO não vai bloquear — pelo menos, é o que diz o site oficial.

[o trailer de “Como é que o Bicho Mexe”:]

Questões técnicas à parte, o que é que vamos poder ver no OPTO? Comecemos pela ficção. No campeonato das novelas, vai poder ver as produções da SIC, atuais e passadas: “Alma e Coração”, “Espelho d’Água”, “Golpe de Sorte”, “Nazaré”, “Sol de Inverno” ou “Terra Brava”, entre outras. Mas o destaque vai para a nova e exclusiva produção.

“O Clube”, com oito episódios, vai entrar nas “guerras da noite de Lisboa”, feita de “prazeres proibidos” e bifes do lombo, através de um clube de luxo, onde as protagonistas são todas mulheres: Sara Matos, Filipa Aerosa, Carolina Torres, Luana Piovani, Vera Kolodzig, Sharam Diniz e Vera Moura. O genérico foi gravado no Elefante Branco e o guião foi buscar inspiração à história do local. E não se surpreenda quando vir Ljubomir Stanisic, que deu uma perninha como ator nesta nova série.

Mas esta não é única presença do chef na OPTO: em dezembro vai estrear “Coração na Boca”, um documentário, assinado por Mónica Franco, que vai até Sarajevo, terra de Ljubomir, em que regressa para mostrar as suas memórias e raízes. O trailer já está disponível na sua conta oficial de Instagram:

Também há “A Generala”, uma série com Soraia Chaves, Margarida Marinho, Vitória Guerra ou Carolina Carvalho e que tem algo de “Mulan” no enredo. Esta é a história de uma mulher que se disfarça de homem para entrar no exército português. Maria Luísa, personagem principal, simula o suicídio na Madeira, onde nasceu, e resolve encarnar a vida de um general, num caminho repleto de enganos, burlas e transformações físicas. Sim, para os que já estão a perguntar, é inspirada em factos reais. Os dois primeiros episódios ficam disponíveis esta terça-feira.

[o trailer de “A Generala”:]

No campo do humor, além de Bruno Nogueira, a OPTO também vai ter Ricardo Araújo Pereira e César Mourão. O primeiro estreia um programa exclusivo na plataforma, “Espaço Agora Para”, com a mesma equipa de guionistas de “Isto é Gozar com Quem Trabalha”, que passa semanalmente aos domingos na SIC. Entrevistas, sketches e o que mais houver, até porque “os autores não fazem ideia do que vai acontecer”, como assegura uma fonte oficial da SIC.

Quanto ao apresentador de “Terra Nostra”, vai trazer-nos “Esperança — Última a Sair”, uma ficção sobre uma senhora de 89 anos que mora há 50 no mesmo prédio, mas que agora enfrenta uma tentativa de despejo. Sobre o conteúdo, ainda há muito por revelar, até porque a estreia só vai acontecer durante o mês de dezembro. Mas sobre o processo, é possível destapar o véu: o trabalho de caracterização do humorista levou entre três ou quatro horas em cada dia de gravações.

Estas são algumas das opções da ficção. Mas pergunta o leitor: “e sobre a vida real?” São vários os documentários nacionais que vão ser lançados, como “Arrábida, da Serra ao Mar”, “Almada — entre o Rio e o Mar”, “O Sudoeste de Portugal”, novos episódios de “Mundo à Vista” e um documentário sobre a Amazónia, protagonizado pelo ator Ângelo Rodrigues, com o título “Não há Espelhos na Amazónia”.

Talvez a curiosidade maior talvez esteja na nova investigação da jornalista Sofia Pinto Coelho, “Mercado Negro”, de quatro episódios, com estreia marcada para esta terça-feira, que propõe uma “viagem ao submundo das prisões”, para perceber como funcionam os circuitos clandestinos nas cadeias, que passam pelo tráfico de droga ou por esquemas para sair em liberdade mais cedo. Outros formatos do género também vão estar disponíveis na plataforma, anunciou a SIC. Ainda no campo da informação, a jornalista Clara de Sousa terá também um novo programa. O Jornal da Noite também vai estar disponível na OPTO, bem como compactos de informação mais curtos.

[o trailer de “Mercado Negro”:]

À procura de marcar pontos também no campo da nostalgia, a SIC resolveu ir buscar alguns dos seus conteúdos mais antigos, como “Médico de Família”, “Floribela” ou “Lua Vermelha”, que vão poder ser revisitados. E há ainda filmes e telefilmes, portugueses (aqueles que foram produzidos pela SIC vão estar em destaque, de “Amo-te Teresa” a “Facas e Anjos”) e estrangeiros, como o documentário “Harry & Meghan: The Price of Freedom”.