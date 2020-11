As pick-up, sobretudo estas transformadas em monster trucks, nasceram para ultrapassar obstáculos impressionantes e dar saltos de fazer faltar o ar, mas sempre em terra firme. E os motivos são fáceis de entender, uma vez que o seu peso elevado, próximo das 3 toneladas, torna a sua utilização na água difícil de materializar.

Nada disto desencorajou o youtuber WhistlinDiesel, que já anteriormente fez umas habilidades com a sua Monstermax, uma pick-up Chevrolet Silverado 2500 muito mais alta, larga e com ar “ameaçador”, em virtude do estilo Monster Truck. Mas, desta vez, o youtuber decidiu que era chegada a ocasião de esquecer a terra firme e aventurar-se no mar.

Depois de uma viagem de 1600 km de Indiana até à Florida, WhistlinDiesel trocou os quatro enormes pneus que habitualmente utiliza por oito, na esperança que fornecesse à pick-up a necessária capacidade de flutuação. E, para se deslocar sobre as águas do golfo do México, a Monstermax contava apenas com as esculturas do pneu, o que lhe garantia uma velocidade espectacular de 0,5 milhas náuticas por hora, ou seja, 900 metros/hora.

No vídeo abaixo pode ver como tudo correu. De realçar que, embora tenha informado a polícia, o youtuber foi detido por ter conduzido uma embarcação motorizada não homologada e sem matrícula, aperto de que se livrou com uma multa de 70 dólares, cerca de 59€.