Agentes da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) detiveram esta segunda-feira o responsável da Telemor, um dos três operadores telefónicos do país, no âmbito de uma investigação sobre alegado uso de ligações ilegais por satélite para fornecimento dos serviços de internet.

A operação levou ainda à detenção de um segundo suspeito de envolvimento no processo, o responsável da empresa de telecomunicações Elite Computer.

Testemunhas explicaram à Lusa que os agentes atuaram em paralelo em dois locais da cidade, no centro comercial Timor Plaza, onde está a sede da Telemor, e na zona comercial de Colmera, onde está a Elite Computer.

Os funcionários foram ordenados a sair das instalações que foram fechadas e marcadas com uma cinta amarela e preta.

Em causa está, segundo fontes do setor ouvidas pela Lusa, supostas ligações ilegais por satélite à Indonésia que não terão as licenças adequadas, com o serviço de internet a ser fornecido a vários clientes incluindo ministérios e o próprio comando da PNTL.

A agência timorense Tatoli refere que os agentes do Serviço de Investigação Criminal executaram um mandado de detenção do Tribunal Distrital de Díli e que os detidos vão ser agora apresentados a Tribunal.

O mandado inclui a investigação ao data centre da Telemor, a terceira operadora a instalar-se no país, subsidiária do grupo estatal de telecomunicações vietnamita Viettel Group.

Os agentes registaram ainda a palavra-passe de acesso ao controlo do sistema de dados da Elite Computer que, alegadamente, usava uma ligação ilegal por satélite a partir de Atambua, na Indonésia.

Segundo o processo, essa ligação estava a ser usada ilegalmente desde 2012.

O mandado inicial baseia-se, segundo fontes do setor, em determinações recentes da Autoridade Nacional de Comunicações (ANC), que considera não estar a ser cumprida a legalidade no uso das ligações.

Em causa estão os crimes de burla informática e fraude fiscal, segundo a Tatoli, que refere que a Elite Computer foi responsável pela instalação, entre outros, dos sistemas de CCTV na cidade de Díli e do posto integrado da fronteira terrestre.