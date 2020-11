Manuel Grilo, vereador do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal de Lisboa, ameaçou Luís Moreira, vogal independente da Junta de Freguesia do Areeiro, nas redes sociais. “Estou disponível para te pagar com um par de murros nessas fuças”, escreveu.

A ameaça surgiu após Luís Moreira ter partilhado uma notícia da revista Sábado, sobre a aprovação da proposta para as obras do quarteirão onde se situava a antiga Pastelaria Suíça, na Praça do Rossio. A proposta permite a construção de quatro unidades comerciais e outra de serviços. No entanto, um acordo assinado entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda previa que todos os novos projetos de construção incluíssem, no mínimo, 25% de habitações. O vereador do Bloco de Esquerda absteve-se, ajudando assim a viabilizar a proposta.

Na publicação partilhada na rede social Facebook, tal como dá conta a Sábado, o vogal critica a aprovação da proposta e questiona: “Parabéns ao BE e ao vereador. Já agora uma pergunta. Qual é o preço atual para comprar um vereador?”.

Ao ter sido identificado na publicação, Manuel Grilo justifica-se: “Esses 25% são de renda acessível em projeto de habitação de privados e não de habitação em qualquer projeto. Quanto ao meu preço estou disponível para to pagar com um par de murros nessas fuças.”

Segundo Luís Moreira, o comentário foi posteriormente eliminado por Manuel Grilo. No entanto, o vogal ainda conseguiu fazer e partilhar uma captura de ecrã. “Mas como além de reles é pouco inteligente, não pensou que eu pudesse ter uma cópia de ecrã”, escreveu, criticando ainda a atitude do vereador. Contactada pelo Observador, a assessoria do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal de Lisboa recusou comentar o sucedido.

Nas eleições autárquicas de 2017, Luís Moreira foi eleito para a Junta de Freguesia do Areeiro pelo Bloco de Esquerda, no entanto, no final de 2018, foi-lhe retirada a confiança política por causa de “duas anedotas e uma troca de opiniões” publicadas no Facebook.