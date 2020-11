Quase todas as raparigas receberam na sua infância a sua primeira caixa de maquilhagem. E nada consegue igualar a expectativa e a magia que uma simples caixinha cheia de pós coloridos e brilhantes conseguia criar dentro de nós. A maquilhagem lembrava-nos o glamour dos filmes e aquela vontade de sermos, durante um momento, adultas. Todas as possibilidades inerentes à pessoa que nos iríamos tornar no futuro.

A verdade é que, volvidos todos estes anos, e agora que somos efectivamente adultas, a maquilhagem continua a criar dentro de nós a magia de nos transformamos em quem quisermos ser. Dá-nos confiança para darmos o

melhor de nós e, acima de tudo, segurança, firmeza e força. É incrível a magia que uma simples caixinha, um batom, uma sombra, uma máscara de pestanas dentro do nosso sapatinho continua a proporcionar.

É por isso que não há melhor presente para oferecer do que beleza. Mais do que um presente, está a partilhar auto-estima, confiança e força. Na fotogaleria, reunimos os melhores produtos de maquilhagem para oferecer este Natak que vai encontrar nas lojas Perfumes & Companhia, tendo em conta as tendências para o próximo ano.