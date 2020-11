Segundo o Gasgoo, a primeira exportação do SUV eléctrico da BMW, o iX3, ocorreu a 11 de Novembro, com destino a vários países, onde se incluem alguns mercados europeus.

Tendo como base o X3, mas com um pack de baterias e apenas motor eléctrico atrás, o BMW iX3 é fabricado na China, numas instalações que os alemães possuem em joint venture com o construtor local Brilliance, de onde saem vários modelos de ambas as marcas. Sucede que, de acordo a imprensa local, a BMW Brilliance Automotive Ltd tem previsto exportar apenas 1600 unidades do iX3 para a Europa até ao final de 2020.

No próximo ano, ainda segundo a mesma fonte, o plano é exportar com destino à Europa somente 1000 unidades por mês, o que perfaz 12.000 veículos entre Janeiro e Dezembro do próximo ano.

A confirmar-se, estes valores são particularmente baixos, para o tipo de veículo e o potencial do modelo, mesmo se proposto só com uma bateria e apenas tracção a um eixo. No mesmo período, a Volkswagen facilmente produzirá 10 vezes mais unidades do ID.4.