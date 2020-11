O boletim epidemiológico desta terça-feira deu a conhecer mais 85 vítimas mortais da Covid-19 em Portugal, fazendo deste o segundo dia mais letal desde que a pandemia começou no país. Este aumento diário leva Portugal para lá da marca das 4 mil mortes, somando-se agora um total de 4.056 vítimas mortais da Covid-19.

Apesar do elevado número de mortes (mais 11 do que na véspera), o número de novos casos está em queda. Depois dos 4.044 registados na segunda-feira, esta terça-feira foram diagnosticados mais 3.919 casos positivos de Covid-19. Feitas as contas, o número de casos desde o início da pandemia é agora de 268.721.

Nos hospitais, os números de internamentos continuam a crescer a proporções inéditas desde o início desta pandemia. O número de internamentos subiu para 3.275 (mais 34 do que na véspera) e nos cuidados intensivos já são 506, depois de uma subida de oito em relação à véspera.

Ao mesmo tempo, o número de recuperados é também o mais alto desde o início da pandemia. Esta terça-feira, contaram-se 7.406 recuperados, valor que supera os 7.290 de 17 de novembro. A juntar a este indicador, está também a maior redução de casos ativos desde o início da pandemia — são menos 3.572 nesta terça-feira, o que representa uma variação negativa de 4,2%.

Estes dois últimos indicadores devem, porém, ser analisados com um otimismo cauteloso, já que são indicadores pontuais que se inserem numa tendência de crescimento do número de casos.

Indicador negativo é o aumento da taxa de letalidade da Covid-19 por dois dias seguidos. A taxa subiu de 1,50% para 1,51% nas últimas 24 horas, sendo que nas anteriores tinha crescido de 1,49% para 1,50%. Esta é a primeira vez que a taxa de letalidade sobe durante dois dias consecutivos desde que atingiu um pico, a 2 de junho, fixado em 4,37%.

Norte continua a ser a região mais afetada

Mantendo a tendência dos últimos tempos, a maior parte das mortes e também dos casos são na região Norte. Nesta zona do país, registaram-se 50 dos 85 óbitos do último dia e foram detetados 1.907 dos 3.919 novos casos — ou seja, 48,7% do total.

Depois há a região de Lisboa e Vale do Tejo, que regista 1.018 casos e 20 mortes. Segue-se a região do Centro, com 446 novos casos e mais 12 mortes. No Alentejo, há mais 101 casos e 3 mortes.

Há três regiões sem mortes: Algarve, Açores e Madeira. Ainda assim, apresentam novos casos: 43, 15 e 2, respetivamente.