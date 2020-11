(Em atualização)

Está em stand-by o julgamento do caso Football Leaks. Durante pelo menos meia-hora os juízes estão reunidos para poder decidir: usar ou não usar documentos obtidos ilegitimamente por Rui Pinto para confrontar o ex-administrador da Doyen, Nélio Lucas, com eles; e permitir ou não permitir que os advogados de defesa continuem a fazer perguntas relacionadas com vida profissional,

Nélio Lucas, o empresário ligado ao futebol que Rui Pinto terá tentado extorquir, está a ser ouvido pelo terceiro dia. Quando a sessão arrancou, esta terça-feira, o advogado Francisco Teixeira da Mota ainda só tinha feito uma ou duas perguntas sobre a Vela Management Limited, uma empresa ligada a Nélio Lucas, e foi interrompido pela advogada Sofia Ribeiro Branco, que representa a Doyen:

— Já percebi a linha do interrogatório

— Já percebeu mais do que eu — responde-lhe Teixeira da Mota

A advogada da Doyen argumentou então que “foram colocadas questões que nada têm a ver com o processo”. “Permitir o escrutínio dos ofendidos com sucessivas questões sobre a sua vida pessoal, empresarial e profissional, é agravar as consequências do crime perpetuado pelo arguido”, defendeu, chegando mesmo a afirmar que uma inquirição nestes termos “viola o artigo segundo da Constituição“. “Os ofendidos não têm de ser expor desnecessariamente”, considerou. Sofia Ribeiro Branco entende que o escrutínio de Nélio Lucas não pode ser justificado com a necessidade da defesa de expor a motivação do arguido para os crimes de que está acusado. E por isso pediu ao tribunal que “não admita questões que incidam sobre o escrutínio dos ofendidos”.

Não quis prestar declarações, está no seu direito, não quis o próprio falar da motivação que só ele pode falar. Mas não falou. Não pode é dizer-se que tudo justifica a alegação da motivação”, disse.

Por sua vez, a defesa de Rui Pinto lembrou que este é “um processo complexo, que trata problemas relevantes da sociedade portuguesa e mundial” e que “não pode ser entendido como um mero processo de acesso ilegítimo”. Franciso de Teixeira da Mota entendeu que a sua pergunta sobre a Vela Management Limited era “inocente”, mas “importante porque entra em negócios denunciados pelo Football Leaks. “A defesa de um arguido não pode ser saciada pela acusação que não pretende ver questões esclarecidas”, afirmou.

A advogada da Doyen voltou ao ataque para fazer um novo requerimento que, desta vez pedia ao tribunal que a testemunha Nélio Lucas não seja confrontada com documentos obtidos ilegitimamente pelo arguido. “A Constituição ainda é a lei que está acima de Rui Pinto”, afirmou, alegando que ” a defesa não pode ter o direito de escrutinar os ofendidos”.

É como se, num assalto a uma casa, perguntassem se a jarra roubada foi comprada com o dinheiro de quem, e quem comprou, se tinha uma sociedade”, comparou a advogada.

Em resposta, a defesa de Rui Pinto disse “lamentar a posição assumida pela assistente” que “visa pôr em causa a defesa do arguido”. “O que se prentende é impedir o arguido de utilizar essa prova para analisar, discutir”, argumentou.

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão porque terá servido de intermediário de Rui Pinto na suposta tentativa de extorsão à Doyen. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril deste ano, numa casa disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juiz Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que está a julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas — decidiu colocá-lo em liberdade. O alegado pirata informático deixou as instalações da PJ no início de agosto e a sua morada atual é desconhecida.