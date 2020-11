(Artigo em atualização)

Emotivo e, por várias vezes, a pedir desculpa ao juiz e ao procurador por se deixar levar pelas palavras. O sargento Lage de Carvalho, ao serviço da Policia Judiciária Militar do Porto, voltou esta terça-feira a recusar ter havido qualquer “pacto de silêncio” ou plano para investigar o assalto a Tancos à revelia da PJ civil, como acusa o Ministério Público. “Para mim batia tudo certo”, reiterou.

O militar disse mesmo que foi “nomeado para fazer parte de uma equipa” que estaria a contribuir para uma investigação mais vasta. “Na minha cabeça havia inúmeras linhas a ser exploradas”, disse no Tribunal de Santarém, sustentando que sempre viu o seu chefe, o major Pinto da Costa, a manter telefonemas com o oficial de ligação da PJM à PJ civil, o coronel Estalagem (que não é arguido no processo).

Recuando a outubro de 2017, o militar disse mais que uma vez ter dificuldade em usar a palavra “achamento” para aquilo que aconteceu na Chamusca. “Para mim é uma recuperação, eu andei a trabalhar naquilo”, afirmou. “Chegou o momento em que não fazíamos mais nada senão dormir duas horas para noite”, disse, descrevendo as viagens que fazia entre o Porto, Lisboa, Tomar e Algarve.

Lage Carvalho adiantou também que nessa madrugada em que as armas foram recuperadas, Pinto da Costa lhe telefonou a dizer que tinham que ir ao encontro do sargento ajudante Lima Santos, comandante do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé, porque ele teria novas informações. Antes tinham existido vários encontros, entres eles e os três militares da GNR de Loulé, na zona de Tomar para que os elementos da GNR fossem ter com João Paulino e o convencessem a dar informações sobre a localização das armas. E só quando chegou à Ponte da Chamusca, afirmou, percebeu ao que iam.

Ainda nessa noite o próprio diretor nacional da PJM, Luís Vieira, esteve no local. “Havia n pessoas a fazer n telefonemas. Não contactaram a PJ?”, interrogou, explicando que isso para ele nem sequer foi uma questão. “Há situações que a gente toma como certas. Eu tomei como certo que estava tudo feito”.

Lage de Carvalho foi para a PJM vindo da GNR e é amigo de Lima Santos há cerca de 30 anos. Na última sessão contou que foi ele que acabou a apresentá-lo aos majores Pinto da Costa e Brazão no Algarve Shopping — aquele que seria o ponto de partida para a colaboração entre a PJM e a GNR, e que o Ministério Público vê como um pacto de silêncio para uma investigação ilegal.