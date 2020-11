Três semanas após o dia das eleições presidenciais nos Estados Unidos da América, mais dois Estados oficializaram a vitória de Joe Biden. Na Pensilvânia, o Colégio Eleitoral certificou esta terça-feira a vitória do democrata, que conquistou mais 80.625 votos do que Donald Trump. No Nevada, Joe Biden foi também considerado vencedor, com mais 33 mil votos.

De acordo com a contagem divulgada pelo Departamento de Estado da Pansilvânia, Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris receberam 3.458.299 votos, enquanto Donald Trump e Mike Pense somaram 3.377.674 — uma diferença de 80.625 votos. Com a certificação da vitória, o presidente eleito soma assim mais 20 votos no Colégio Eleitoral.

No Twitter, o governador da Pensilvânia, Tom Wolf, afirmou que “como exigido pela lei federal” assinou o “certificado de verificação para a lista de eleitores de Joe Biden e Kamala Harris”.

Noutra publicação, Wolf agradece aos responsáveis eleitorais por “administrarem uma eleição justa e livre” e refere que, apesar de estarem “sob constante ataque”, “tiveram um desempenho admirável e honroso”.

Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.

As required by federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris.

— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 24, 2020