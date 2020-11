O advogado pessoal de Donald Trump e líder do esforço jurídico para contestar o resultado das eleições dos EUA, o ex-mayor de Nova Iorque Rudolph Giuliani, admitiu en passant durante uma entrevista ao canal Fox Business que estava a exagerar nas suas alegações de fraude eleitoral, para as quais não apresentou até aqui provas concretas.

“O único sítio em que a situação é pior é, talvez, o Michigan. Em particular na cidade de Detroit. A cidade de Detroit provavelmente teve mais eleitores do que cidadãos”, disse, para logo de seguida acrescentar: “Estou a exagerar um pouco”. Porém, depois continuou e disse, sem dar detalhes, que “basta olhar para dados estatísticos para ver que a fraude foi desenfreada e descontrolada”.

Depois de ter sido declarado como um estado conquistado por Joe Biden no dia seguinte às eleições presidenciais pela Associated Press, os resultados oficiais do Michigan foram divulgados pelas autoridades estaduais esta segunda-feira e confirmaram o mesmo desfecho: Joe Biden venceu com 50,62% dos votos e Donald Trump ficou-se pelos 47,84%. A separá-los estão 154.188 votos num universo total de 5.539.302 eleitores no estado do Michigan.

No condado de Wayne, onde se insere a cidade de Detroit, referida por Rudolph Giuliani, Joe Biden venceu com 68,32% e Donald Trump teve 30,27%. A separá-los, entre um universo de 874.018 eleitores, estão 332.617 votos.

Além de ter sido essencial na vitória de Joe Biden nas eleições de 3 de novembro deste ano, o Michigan foi também um dos estados responsáveis pela vitória de Donald Trump em 2016. Antes disso, o Michigan votava no candidato democrata desde 1992.

Na mesma entrevista à Fox Business, Rudolph Giuliani explicou a razão por trás do afastamento de Sidney Powell da equipa jurídica da campanha de Donald Trump para contestar as eleições. Esta antiga procuradora da Carolina do Norte destacou-se nas últimas duas semanas ao defendero j que as máquinas de votação contratadas à empresa Dominion, utilizadas em estados como o Michigan, tinham um software criado pela Venezuela de Hugo Chávez desenhado para criar resultados fraudulentos. Este domingo, e depois de ter defendido esta tese em diferentes atos públicos da equipa de Donald Trump, Sidney Powell foi afastada daquele órgão.

Questionado sobre a razão do afastamento de Sidney Powell, Rudolph Giuliani falou numa diferença de estratégia. “Estamos a defender duas estratégias diferentes”, disse. “A nossa teoria em causa para chegar ao Supremo Tribunal, e que está a decorrer em quatro locais e que estará noutros dois em breve, além de um processo geral, é a de que houve má conduta eleitoral por parte das autoridades estaduais em cinco ou seis estados”, acrescentou. Essa má conduta, defende o advogado de Donald Trump, terá levado à “violação dos direitos constitucionais do Presidente”.