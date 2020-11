A antiga dirigente da Reserva Federal (Fed) Janet Yellen foi a escolhida pelo Presidente eleito dos Estados Unidos da América (EUA), o democrata Joe Biden, para Secretária do Tesouro, e vai ser a primeira mulher a desempenhar este cargo.

A notícia é avançada pela Associated Press (AP), que confirmou a informação junto de uma fonte, que pediu o anonimato, familiarizada com o processo de escolha dos elementos da equipa de Biden para os próximos quatro anos.

Yellen, que é uma figura admirada no mundo financeiro, vai ser a primeira mulher a liderar o Departamento do Tesouro.

Enquanto Secretária do Tesouro, Yellen vai iniciar o primeiro de quatro anos de mandato da administração Biden com a economia norte-americana fragilizada, por causa da pandemia.

O desemprego que subiu em flecha, a reposição de medidas de confinamento obrigatório em várias cidades dos EUA para mitigar a propagação do SARS-CoV-2 e a incerteza que está a dominar os mercados são obstáculos com os quais Yellen se vai deparar a partir do final de janeiro.

Janet Yellen, de 74 anos e que foi também a primeira mulher a chefiar a Fed (2014-2018), era uma das conselheiras presidenciais da candidatura de Biden.

Entre as funções da futura Secretária do Tesouro vai estar a negociação da política económica dos Estados Unidos com o senador Mitch McConnel, republicano eleito pelo Kentucky, e que vai continuar a ser o líder da maioria republicana no Senado.

Também esta segunda-feira, Biden terá escolhido Antony Blinken para liderar a diplomacia norte-americana e John Kerry, senador eleito pelo estado do Massachusetts e antigo candidato presidencial, para chefiar o combate às alterações climáticas.

Alejandro Mayorkas vai ser o próximo Secretário da Segurança Interna – já desempenhou a função de subsecretário nesta pasta entre 2013 e 2016, no Governo de Barack Obama.

Joe Biden está, por isso, a dar passos largos na constituição da próxima administração, ainda que o atual Presidente norte-americano, o republicano Donald Trump, continue sem admitir a derrota nas presidenciais de 3 de novembro e tente a todo o custo impugnar os resultados e reverter os estados mais proeminentes.

O Presidente eleito vai constituindo a equipa sem conseguir, no entanto, aceder aos fundos federais para começar a colocar a estratégia que delineou, como a taskforce para combater a Covid-19, uma vez que Trump e a atual administração estão a bloquear o processo de transição do poder.