O secretário-geral da NATO e o Presidente eleito dos Estados Unidos mantiveram esta segunda-feira uma conversa telefónica em que abordaram a importância da Aliança Atlântica como “pedra angular” da segurança coletiva na Europa e na América do Norte.

Num comunicado da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) é referido que o secretário-geral Jens Stoltenberg manifestou o desejo de “trabalhar muito de perto” com Joe Biden para fortalecer “ainda mais” a ligação entre a América do Norte e a Europa e, ao mesmo tempo, preparar a reunião da liderança da Aliança Atlântica me 2021.

Stoltenberg, lê-se no comunicado, também felicitou Biden pela vitória nas eleições presidenciais norte-americanas de 3 deste mês e agradeceu ao dirigente democrata por sempre ter defendido a NATO e a relação transatlântica.

“Espero trabalhar com Biden para fortalecer ainda mais a NATO como pedra angular da nossa segurança coletiva”, escreveu, mais tarde, o também antigo primeiro-ministro da Noruega na rede social Twitter.