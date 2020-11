É a pensar em si que construímos este guia: para ajudá-lo a perceber os benefícios deste alimento e introduzir mais vigor (também podia ser com V maiúsculo) na sua alimentação, tal como várias culturas no mundo fazem, desde sempre, à sua maneira. E no fim, uma novidade.

1 Ke-quê?

Repita connosco: Kefir, kéfir, quefir ou kephir. Não, não estamos a sorrir enquanto imaginamos quem nos lê a soletrar as palavras, é só impressão sua (uma adenda: passámos pelo mesmo). São várias as denominações que existem para descrever este alimento probiótico e bebida fermentada ancestral, mas a tradução é só uma: significa bem-estar. Tradicionalmente feito a partir do leite, mas com pouca lactose, é uma fantástica fonte de nutrientes quando consumido regularmente.

2 Kefir é um probiótico. O que são probióticos?

Probiótico, uma palavra que deriva do grego e do latim, significa “a favor da vida”, e originalmente provém das montanhas do Cáucaso. Trata-se de micro-organismos vivos que, quando ingeridos em quantidades adequadas, são benéficos durante a sua passagem pelo meio gastrointestinal. Por terem influência na composição da sua microbiota intestinal – por outras palavras, as bactérias que vivem no seu intestino -, estão muito associadas à saúde digestiva e ao bem-estar. Foi Elias Metchnikoff, um biólogo russo e vencedor do prémio Nobel, que em 1900 desenvolveu o conceito que viria a mostrar que estes micro-organismos podem ter bastantes benefícios para a saúde humana.

3 Os probióticos são alimentos fermentados. O que é que isso significa?

Ora, alimentos fermentados são todos aqueles que são obtidos com recurso ao crescimento controlado de micro-organismos e são produzidos e consumidos pelo Homem há milhares de anos. Existem dois tipos de alimentos fermentados: os que não contêm micro-organismos vivos no momento da sua ingestão, como é o caso do chocolate, da cerveja ou do pão; e os que têm como o kefir, o iogurte e o chucrute.



4 E sobre este processo de fermentação? Pergunta você…

Nós respondemos: é um processo metabólico no qual as bactérias transformam carboidratos simples, como os açúcares presentes na lactose, em ácido láctico. É através da fermentação láctica que obtemos a produção final de ácido láctico, e é daí que vem o sabor levemente azedo dos produtos fermentados. Existem três grandes vantagens neste processo: a preservação e durabilidade do alimento; as propriedades organoléticas, isto é as características que são perceptíveis pelos sentidos humanos como a textura e os aromas; e a facilidade no processo de digestão da lactose, o que é bastante benéfico para quem é intolerante à lactose.

5 Porque devem ser consumidos? Eis os benefícios:

Já inclui probióticos na sua dieta? Se a resposta for negativa, continue a ler: perceberá rapidamente que o Kefir Vigor é a bebida perfeita para quem se preocupa diariamente com o seu bem-estar*. Ora, uma vez que os probióticos resistem parcialmente ao processo de digestão, as bactérias do bem mantêm-se no intestino, regulando e promovendo o equilíbrio saudável da nossa microbiota intestinal e, por isso, sentimos maior conforto digestivo. Atualmente muitos fatores podem desequilibrar a nossa microbiota, como fatores alimentares, infecções, doenças, a necessidade de tomar antibiótico, o stress (ai, o stress!), daí a ingestão deste produto ser especialmente útil para o nosso intestino. Ainda tem dúvidas?

6 Explicações feitas, eis a proposta:

Juntando à frescura de Vigor as propriedades do kefir, surge o Kefir Vigor, um probiótico* com 12 culturas vivas de kefir sem leveduras. Com baixo teor de gordura, um perfil equilibrado entre acidez e doçura, e a riqueza nutricional do leite – como as vitaminas, o cálcio e as proteínas -, este produto responde às necessidades de quem quer cultivar o seu bem-estar*. É ideal para todos que reconhecem os benefícios desta bebida, sem abdicar do lado mais indulgente dos alimentos. Delicioso e funcional, está disponível com sabor natural, manga maracujá e (tambores…), como para o melhor fica sempre para o fim, frutos vermelhos, uma nova opção de sabor que se junta à gama Kefir Vigor.

Atenta às tendências e necessidades de quem é exigente com o que consome, a Vigor decidiu inovar e valorizar ainda mais o leite fresco.

Ke-quê? Estamos a brincar e a sorrir também: o guia já fez a sua magia. Kefir só da Vigor. Mas também sabemos que já sabe isso.

* As culturas vivas em leite fermentado ajudam à manutenção da saúde e do bem-estar, melhorando a digestão da lactose em indivíduos com dificuldade de digestão da lactose.