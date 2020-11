O município de Anadia, no distrito de Aveiro, vai entregar em dezembro cabazes de Natal a 150 agregados familiares carenciados do concelho, que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, foi esta terça-feira anunciado.

Com a medida, a autarquia pretende proporcionar às famílias mais carenciadas “uma consoada digna”, tal como aconteceu em anos anteriores.

Segundo Jennifer Pereira, vereadora com o pelouro da Ação Social da Câmara Municipal de Anadia, em 2019 o município distribui cerca de 100 cabazes e este ano vai entregar mais 50, devido à pandemia causada pela Covid-19 e às suas consequências económicas para as famílias do concelho com menores rendimentos.

O número de cabazes de Natal aumentou em relação ao ano passado “face ao aumento do número de famílias sinalizadas” no município.

“Se houver um ‘boom’ exponencial [de famílias necessitadas], a Câmara Municipal já tomou essa opção de incluir mais cabazes”, disse Jennifer Pereira à agência Lusa.

Incluem bens que, por norma, as famílias com mais fracos recursos não vão poder comprar”, segundo a responsável.

Os cabazes serão distribuídos no mês de dezembro e contemplam famílias de todo o concelho.

“Os 150 cabazes, que incluem bens alimentares associados à época natalícia, representam um investimento municipal de sete mil euros”, adianta o município em comunicado.

De acordo com a nota, “a seleção das famílias a quem serão atribuídos os cabazes tem por base medidas de política social e de discriminação social positiva, promovidas pelo município de Anadia e outras entidades parceiras da Rede Social de Anadia, que se encontram em vigor no concelho”.

A fonte refere que serão privilegiados os agregados familiares que estejam a ser acompanhados pelas iniciativas Projeto Ser+ em Anadia, apoio na Medicação, Fundo Social, apoio ao Arrendamento Urbano para fim habitacional, apoio a estratos sociais desfavorecidos na construção, recuperação e ampliação das suas habitações e Serviço de Atendimento Local de Anadia.

Também são abrangidas famílias apoiadas pelo Rendimento Social de Inserção, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Anadia, Resposta de Atendimento e Acompanhamento Social, apoio a Famílias com Pessoas com Dificuldades Intelectual e Desenvolvimental, apoio a Famílias acompanhadas no âmbito da Unidade de Cuidados na Comunidade de Anadia e indivíduos ou famílias sinalizados pelas Juntas de Freguesia.