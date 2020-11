Entre todos os fabricantes de automóveis do mundo, a Tesla é de longe o que tem maior valor, se considerarmos a capitalização bolsista, ou seja, o valor definido pelo preço que os investidores estão dispostos a pagar pelas acções. E este é determinado por aquilo que, quem investe, acredita que o construtor pode atingir num futuro próximo, em termos de rentabilidade.

Nesta óptica, desdenhar a performance da Tesla em bolsa será tão descabido quanto criticar a Ferrari por valer mais do que a Honda, apesar de a marca italiana fabricar apenas 10 mil veículos por ano, enquanto a Honda produz mais de 5 milhões. O mesmo é igualmente válido em relação ao grupo Toyota e ao seu principal concorrente Volkswagen, pois ambos fabricam cerca de 10 milhões de unidades por ano, com lucros líquidos de 19 mil milhões para o primeiro e 13 mil milhões para o segundo. O que não impede, contudo, que a Toyota tenha um valor de 200 mil milhões de dólares e a VW valha menos de metade (93 mil milhões).

A Tesla já vinha a valorizar-se em bolsa a bom ritmo. Primeiro, ultrapassou as rivais norte-americanas (Ford e GM), de seguida, as europeias BMW e Daimler e, finalmente, bateu a VW e a própria Toyota, cujo CEO levou a “ultrapassagem” a peito, afirmando que a Tesla achava que tinha a receita, mas a Toyota é que possuía o cozinheiro, a cozinha e tudo o resto.

Desde que foi anunciada a inclusão para breve da Tesla no índice S&P 500 Down Jones, que congrega as mais poderosas empresas do mundo cotadas em Nova Iorque, o mercado reagiu pela positiva e as acções deram outro salto. Em apenas cinco dias, subiram de 450 dólares o título, para 550, o que equivale a um ganho de 22% em menos de uma semana.

Com mais este desempenho, a Tesla valia ontem 526 mil milhões de dólares, com os títulos a serem transaccionados a 555 dólares. Isto deixa o fabricante norte-americano de veículos eléctricos a valer 2,6 vezes a Toyota (200 mil milhões de dólares) e 5,6 vezes mais do que a Volkswagen AG (93 MM). Na tabela que publicamos, o valor da empresa de Elon Musk ainda era de 497 MM, quando as acções estavam a 524$ o título, valor que entretanto subiu para 555$.