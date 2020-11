Os Estados Unidos da América estão cada vez mais próximos de conseguirem uma transição pacífica e informada de poder, como tem sido prática tradicional quando um Presidente passa a pasta — e as informações de maior relevo para a governação — ao sucessor. Quem o corrobora é o próximo Presidente norte-americano, Joe Biden, que deu detalhes sobre o andamento do processo em entrevista à estação NBC News.

Nesta entrevista, a primeira do próximo Presidente desde as eleições — e que foi exibida na estação entre as 18h30 e as 19h00 desta terça-feira (hora nova-iorquina, entre as 23h30 e a meia-noite em Portugal Continental) —, Joe Biden afirmou que a passagem de pasta e a divulgação de informação relevante pela administração Trump à sua equipa tem sido “sincera” e acrescentou: “Não foi relutante até agora e não espero que venha a ser“.

O Presidente eleito, que tem a tomada de posse agendada para 20 de janeiro, afirmou que a equipa que definiu para assegurar uma transição presidencial estável e informada já obteve informações dos serviços de segurança nacional e referiu: “Estão já a trabalhar na minha capacidade para obter briefings presidenciais diários. Já estamos a trabalhar com a equipa Covid da Casa Branca” e a preparar a distribuição de vacinas para conter a pandemia, referiu Biden.

O antigo vicepresidente dos Estados Unidos, que será Presidente nos próximos quatro anos, rejeitou ainda que o seu mandato futuro deva ser visto como uma espécie de terceiro mandato (de continuidade) da administração Democrata de que fez parte parte quando o Presidente era Obama. “Enfrentamos um mundo totalmente diferente daquele que enfrentámos durante a administração Obama-Biden. O Presidente Trump mudou o cenário. Tornou-o ‘a América primeiro’ e ‘a América sozinha'”, apontou.

A resposta foi dada depois de Biden ter sido questionado sobre possíveis críticas à escolha de “rostos familiares” para os principais cargos da sua administração. O Democrata defendeu as escolhas, argumentando que “representam o espectro [diverso] do povo americano e o espectro do Partido Democrata”.

“A América está de volta”. Falou com Trump? “Não”

Joe Biden referiu ainda na entrevista: “A América está de volta. Falei com mais de 20 líderes mundiais e todos estão realmente satisfeitos e entusiasmados por a América voltar a afirmar o seu papel no mundo e ser um construtor de coligações [internacionais]”. E não descartou a nomeação de um republicano, alguém que votou em Donald Trump, para a sua administração.

Ainda temos muitas nomeações por fazer. Quero que este país esteja unido. O objetivo da nossa administração é voltar a unir o país. Não podemos continuar com este diálogo político virulento, tem de acabar”, defendeu.

Questionado sobre se já tinha falado com antigos rivais à nomeação Democrata pela Presidência, como os progressistas Bernie Sanders e Elizabeth Warren — politica e ideologicamente situados à esquerda de Biden —, para possíveis cargos na administração, respondeu: “Bom, falei com eles. Já temos uma representação significativa de progressistas na nossa administração, mas nada está fora de hipótese. Uma coisa é crítica: tirar alguém do Senado, da Câmara dos Representantes, é uma decisão verdadeiramente difícil. Tenho uma agenda muito ambiciosa e muito progressista e serão precisos líderes fortes no Senado e na Câmara dos Representantes para a implementar”.

Joe Biden revelou ainda não ter falado com Trump sobre a transição Presidencial desde as eleições norte-americanas. Inquirido sobre se tinha conversado com o antecessor para “abrir caminho a que a transição se desse”, respondeu: “Não. Creio que o chefe de gabinete dele e o meu chefe de gabinete terão falado. Mas não, não ouvi nada do Presidente do Trump“.

Já sobre potenciais efeitos prejudiciais da demora na transição de poder para a sua Governação futura, apontou: “É um começo lento mas está a começar. Faltam dois meses [para tomar posse], portanto vejo com otimismo a capacidade de acelerar as coisas — e tenho a expectativa clara, com base no que ouvi até agora, de que tenhamos cooperação total das agências” para a passagem de pasta.