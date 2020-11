Um carro embateu esta quarta-feira nos portões de acesso ao gabinete da chanceler alemã Angela Merkel em Berlim. A notícia é avançada pela agência Reuters, que cita uma testemunha.

A agência de notícias tem aliás algumas fotografias que mostram que o carro tinha inscrições aparentemente de protesto. Na imagem do veículo lê-se a inscrição incompleta “stop global”. Não há relato de vítimas na sequência do incidente.

#Berlin #Germany #Merkel

JUST IN:

Confirmed footage of the incident now shows the vehicle in question at the Chancellery gates in Berlin.

The car appears to be covered in some painted messages; with Polizei examining the scene.

????: Ilhan Atasoypic.twitter.com/5eQYROFAUj

— Shane B. Murphy (@shanermurph) November 25, 2020