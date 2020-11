A ministra da saúde, Marta Temido, avançou esta quarta-feira que o documento com o plano de vacinação contra a Covid-19 será conhecido “nos próximos dias”. A Comissão Técnica de Vacinação tem agendada “para hoje ou para amanhã” uma reunião sobre este tema, mas ainda aguarda informações dos produtores sobre as próprias vacinas.

Na conferência de imprensa habitual sobre a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, a ministra da saúde acrescentou que a população-alvo indicado neste plano de vacinação deverá ser semelhante ao que tem sido apontado pelas autoridades de saúde noutros países, como Espanha ou a Bélgica.

“Vale a pena sublinhar que, se consultarem os documentos que já existem noutros países, eles são muito semelhantes ao que definem como população-alvo”, descreveu Marta Temido. Em Portugal, “estamos também na mesma lógica de definição“, em função de “grupo etário, exposição a fatores profissionais de maiores risco e imprescindibilidade”.

Esta semana, o ministro alemão da saúde disse que prefere ter os centros de vacinação que estão a ser montados em grandes espaços (terminais de aeroportos, recintos desportivos) parados e à espera do que ficar disponível uma vacina e o país não estar pronto para vacinar. Questionada sobre qual o risco de isso acontecer em Portugal, sobretudo tendo em conta a evolução rápida no desenvolvimento de várias vacinas, Marta Temido respondeu “zero”. A ministra garantiu que tudo isso está a ser preparado, e há vários meses, e que, quando alguma vacina for autorizada, Portugal estará preparado para receber, armazenar, distribuir e administrá-la.

Já antes, Temido tinha sido questionada sobre os aspetos logísticos relacionados com o armazenamento e a distribuição das vacinas e explicou que “todos os produtores vão disponibilizar as entregas das vacinas nos próprios países” e, por isso, “a questão do transporte para Portugal não se colocará“. O desafio é “a questão de armazenamento”, que deverá acontecer num único ponto do país.

“Temos estado a trabalhar nesse tema e temos soluções e planos para esse armazenamento”, garantiu a governante: “Mas a distribuição pelos vários pontos do país, essas questões logísticas estão a ser trabalhadas” pela Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, composta por “peritos independentes, que funciona na alçada da DGS e que está a desenvolver o seu trabalho para as vacinas contra a Covid-19, mas que intervém em todas as vacinas, na sua utilização e introdução e planificação”.

“Não é uma comissão nova, já existe”, prossegue a ministra: “Neste contexto específico que estamos a ter, a opção que tomámos foi a criação de uma equipa de trabalho, na medida em que não estamos apenas a falar da atuação da vacina, mas também de aspetos logísticos mais exigentes do que o comum e num calendário de vacinação que ainda não conhecemos por completo”.

Nível de restrições no Natal só se saberá “daqui a algum tempo”

Sobre as eventuais medidas de restrição específicas para a época natalícia — regras que já foram delineadas noutros países europeus, como Espanha, Alemanha e Reino Unido —, Marta Temido sublinhou que “só daqui a algum tempo é que vamos perceber exatamente qual é o nível de restrição que teremos nessa altura do ano”.

Neste momento, e de acordo com as contas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), o risco de transmissão em Portugal é de 1,07 — ou seja, matematicamente, cada pessoa infetada tem a capacidade para contagiar 1,07 outras. Em suma, 100 pessoas infetadas podem originar mais 107 contagiados.

Qualquer valor acima de 1 significa um crescimento exponencial no número diário de infetados. Por isso é que o importante é fazer com que este valor se aproxime cada vez de 1 e depois baixe desse valor “de forma sustentada, durante vários dias”, avisa a ministra de saúde: “Estamos ainda a lutar para chegar o melhor possível aos primeiros dias de dezembro“.

“Vale a pena recordar que vamos ter uma nova fase de estado de emergência, que nos precisamos de concentrar em quebrar cadeias de transmissão e em conter a doença. Alguns países que iniciaram o crescimento desta segunda vaga mais cedo e que adotaram medidas de contenção mais agressivas e mais cedo, estão neste momento a antecipar um pouco melhor o final do mês de dezembro”, justifica Marta Temido.

A ministra garante que o Governo e as autoridades de saúde estão a concretizar o mesmo exercício, mas “há uma coisa que já é muito clara”: “Não vamos poder ter um Natal igual ao dos anos anteriores, por muito que a situação epidemiológica melhore”, alerta a ministra da Saúde.

SNS “continua a manter capacidade de responder às necessidades”

Marta Temido visitou esta manhã vários estabelecimento de saúde da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) onde a situação epidemiológica da Covid-19 é especialmente preocupante. De acordo com o relato que fez na conferência de imprensa, a mensagem que retirou foi “a capacidade que o SNS continua a manter de responder empenhadamente às necessidades assistenciais”.

“Foi possível acompanhar, nesta manhã de trabalho, não só o esforço da resposta à Covid-19, mas também aquilo que tem sido a resposta à atividade não Covid-19. Todas as equipas com quem conversámos manifestaram essa especial preocupação em garantir que, ao mesmo tempo que se responde à pandemia, manter a capacidade de atendimento nos cuidados de saúde primários“, continuou a ministra.

A ministra da Saúde fez uma referência ao funcionamento em rede do SNS, nomeadamente às transferências de doentes entre hospitais públicos, privados e de cariz social — sejam da região Norte ou para outras zonas do país. “É um aspeto muito positivo, esta capacidade de utilizar o melhor do Sistema Nacional de Saúde”, considerou.

“Mantemos a confiança em todos os profissionais de saúde, que têm feito um esforço muito significativo por continuar a responder, sacrificando a vida pessoal, familiar e os seus momentos de descanso”, frisou Marta Temido, deixando a seguir uma palavra “a todos os portugueses, particularmente àqueles que habitam nas áreas que [visitou] esta manhã pelo apoio que dão à nossa missão, garantindo que se pare as cadeias de transmissão”.

Segundo a ministra da Saúde, essa missão tem dois objetivos: manter a capacidade de resposta do SNS, “reinventando-o, reorganizando-o”; e celebrar “a ajuda que os portugueses dão, muitas vezes com sacrifício económico ou pessoal de prescindir de estar com os entes queridos”. “É esta a resposta que precisamos de continuar a dar nas próximas semanas”, pediu Marta Temido.