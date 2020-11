Artigo em atualização

“É a pior notícia que os adeptos dos Argentinos Juniors podem receber.” O Presidente da Argentina, Alberto Fernández, foi um dos primeiros a reagir à morte do futebolista argentino Diego Maradona, esta quarta-feira, aos 60 anos. “Não posso acreditar. Estou desolado“, disse Fernández em declarações ao jornal Clarín. “Nós amamo-lo. Estamos a tratar de falar com a família”, acrescentou o Presidente, sublinhando a “muita tristeza” pela morte de Maradona.

O Presidente argentino declarou três dias de luto nacional pela morte do ex-jogador.

Poucos minutos depois da divulgação da notícia da morte de Maradona pelos meios de comunicação social argentinos, o Gimnasia, clube que era atualmente treinado pelo ex-futebolista, publicou nas redes sociais uma imagem do seu logótipo adornado com um laço preto, símbolo do luto, sem qualquer mensagem adicional.

Pelé: “Espero que possamos jogar bola juntos no céu”

O ex-jogador brasileiro Pelé foi o autor de uma das reações mais fortes à morte de Maradona. “Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu”, escreveu o brasileiro no Twitter.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

Cristiano Ronaldo lembra Maradona como “mágico inigualável”

O futebolista português Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem de despedida a um “génio eterno” e insubstituível.

“Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido”, escreveu Ronaldo.

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.???????? pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Também nas redes sociais, a seleção argentina, que Maradona representou, despediu-se de Maradona. “Serás eterno em cada coração do planeta futebol”, escreveu a seleção.

Hasta siempre, Diego. Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina ???????? (@Argentina) November 25, 2020

Domingos Paciência: “O melhor jogador de todos os tempos”

Na emissão da Rádio Observador, o treinador Domingos Paciência classificou Maradona como “o melhor jogador de todos os tempos” e lembrou como cresceu a vê-lo jogar. É “a morte daquele que foi o meu ídolo”, disse Paciência. “Cresci a ver o Maradona jogar, principalmente no México 86, e não haja dúvidas de que, para mim, foi o melhor jogador de todos os tempos.”

“O maior exemplo que pode ser de vida de um jogador no futebol. Pela qualidade e pelo que ele fazia de diferente no futebol. É com tristeza que vejo partir uma pessoa que para mim foi o melhor jogador de todos os tempos”, disse Domingos Paciência, que lembrou o dia em que jogou contra Maradona em Sevilha, no jogo de despedida do argentino.

Ainda em Portugal, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional reagiu à morte de Maradona com a publicação do número 10 — o número da camisola do argentino — no Twitter. “A história tem nome e número”, diz a Liga.

A história tem nome e número. Eterno ???? camisola ????????

???????? ????????????????, ???????????????????? ???????????????????????????????? ???? #LigaPortugal pic.twitter.com/woay8yUziG — Liga Portugal (@ligaportugal) November 25, 2020

Também Benfica e Sporting já homenagearam o jogador argentino, partilhando fotografias de Maradona com as respetivas camisolas.

"Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra" – Diego Armando Maradona pic.twitter.com/Bu2qlf5duy — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) November 25, 2020

Real Madrid recorda legado “convertido em mito”

Num comunicado divulgado online, o Real Madrid lamentou a morte de “um dos maiores jogadores de toda a história” e lembrou os vários títulos ganhos por Maradona, incluindo aqueles conquistados durante a passagem do argentino por Espanha, como jogador do Barcelona.

“Diego Armando Maradona deixa um legado imenso, convertido em mito para milhões de fãs em todo o mundo”, conclui o clube espanhol.

River Plate, o maior rival do Boca Juniors, eleva Maradona à imortalidade

A mensagem do River Plate foi curta, mas carregada de simbolismo. “Até sempre, Diego”, com um símbolo do infinito no lugar da data da morte. O maior rival do Boca Juniors de Maradona elevou assim o argentino à imortalidade.

Lula da Silva lembra “compromisso com a soberania latinoamericana”

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva lembrou Maradona num par de mensagens publicadas no Twitter. “Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de todo o mundo, um talento e uma personalidade única. A sua genialidade e paixão no campo, a sua intensidade na vida e seu compromisso com a soberania latinoamericano marcaram nossa época”, escreveu Lula.

“No campo, foi um dos maiores adversários, talvez o maior, que a seleção brasileira já enfrentou. Fora da rivalidade esportiva, foi um grande amigo do Brasil. Só posso agradecer toda sua solidariedade com as causas populares e com o povo brasileiro. Maradona jamais será esquecido”, acrescentou.

1 – Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de todo o mundo, um talento e uma personalidade única. A sua genialidade e paixão no campo, a sua intensidade na vida e seu compromisso com a soberania latinoamericano marcaram nossa época. pic.twitter.com/DubeM2PgQ4 — Lula (@LulaOficial) November 25, 2020

Manchester City: “Adeus a um dos maiores nomes”

As reações à morte de um dos maiores futebolistas de todos os tempos chegam de todo o mundo. “Estamos nos juntando ao mundo do futebol para dizer adeus a um dos maiores nomes”, diz o clube inglês Manchester City.

Estamos nos juntando ao mundo do futebol para dizer adeus a um dos maiores nomes. Descanse em paz Diego Maradona ???? pic.twitter.com/Ah5YaaLPzA — Manchester City (@ManCityPT) November 25, 2020

Flamengo: “Um dos grandes génios do futebol mundial”

“Diego Armando Maradona, um dos grandes génios do futebol mundial, nos deixou hoje aos 60 anos. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente e deseja a todos os familiares e amigos do craque muita força neste momento de comoção mundial. Perde o futebol, perde a sociedade”, escreveu o Flamengo no Twitter.

Diego Armando Maradona, um dos grandes gênios do futebol mundial, nos deixou hoje aos 60 anos. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente e deseja a todos os familiares e amigos do craque muita força neste momento de comoção mundial. Perde o futebol, perde a sociedade. pic.twitter.com/juTIfJLLvS — Flamengo (@Flamengo) November 25, 2020

Os clubes brasileiros têm-se desdobrado em reações de pesar à morte do argentino.

Diz o Fluminense: “Um dos maiores jogadores de todos os tempos, o grande Diego Maradona nos deixou. O Fluminense se solidariza com seus familiares, amigos e fãs. O esporte, a partir de hoje, está um pouco mais triste. Descanse em paz, Don Diego.”

Um dos maiores jogadores de todos os tempos, o grande Diego Maradona nos deixou. O Fluminense se solidariza com seus familiares, amigos e fãs. O esporte, a partir de hoje, está um pouco mais triste. Descanse em paz, Don Diego. pic.twitter.com/5hl1NpMIs7 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 25, 2020

Diz o Santos FC: “O clube da mística camisa 10 lamenta profundamente o falecimento de um dos maiores jogadores que vestiu esse número. Um gênio em campo e um dos grandes amigos do nosso Rei Pelé fora dele. Uma pena que, por muito pouco, não vestiu o #MantoSagrado. Descanse em paz, Maradona!”

O clube da mística camisa 10 lamenta profundamente o falecimento de um dos maiores jogadores que vestiu esse número. Um gênio em campo e um dos grandes amigos do nosso Rei Pelé fora dele. Uma pena que, por muito pouco, não vestiu o #MantoSagrado. Descanse em paz, Maradona! ???? pic.twitter.com/L6QruHmPjX — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 25, 2020

A mensagem do Corinthians é mais simples. Um “obrigado, Pibe”, em espanhol.