Dos treinos em Buenos Aires quando tinha apenas 17 anos aos momentos de glória a segurar troféus ou a marcar golos por todo o mundo, são muitos os momentos marcantes da vida do jogador Diego Maradona. Dentro do campo, mas também fora, as imagens da vida do jogador mostram momentos com amigos, churrascos ao lado do campo de treinos ou acompanhado por personalidades como Fidel Castro, Cristiano Ronaldo ou o Papa.

Maradona morreu esta quarta-feira, aos 60 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória na cidade de Tigre, onde estava a recuperar após uma intervenção cirúrgica a um coágulo no cérebro. Veja na fotogaleria acima 26 imagens da vida do jogador argentino.