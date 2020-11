Em atualização

A Cidade do Futebol recebeu esta quarta-feira o sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal. O Sporting foi o primeiro “grande” a sair, recebendo em Alvalade o P. Ferreira. Já o Benfica joga também em casa, com o vencedor do encontro entre Vilafranquense e Sanjoanense, ao passo que o FC Porto, vencedor do troféu na última época, vai defrontar o Tondela no Dragão. Já o Sp. Braga desloca-se ao Montijo para defrontar o Olímpico.