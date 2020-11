Um jornal australiano destacou os 10 melhores anúncios de Natal disponibilizados até à data e, entre grandes marcas como a Coca-Cola, está um português, lançado pela Bertrand Livreiros.

Num ano atípico como 2020 nem todos os anúncios abordam a pandemia. Não é o caso da Bertrand que, ao longo de dois minutos e meio, conta a história de uma menina que faz tudo por tudo para, chegado o dia 24 de dezembro, poder abraçar o pai — um médico que tem passado os dias a tratar de doentes Covid-19.

“Não é preciso falar português para perceber a emoção deste anúncio”, lê-se no The New Zealand Herald. As poucas falas ajudam a dar contexto q.b à história que, em boa verdade, explica-se sozinha. Ao longo dos dias que completam o mês de dezembro, a protagonista vai encontrando formas habilidosas para, no final, abraçar o pai em segurança — personagem cujo único contacto até ao dia de Natal é por videochamada.

“Este Natal vai ser diferente para que volte a ser igual” é a mensagem da campanha emotiva da Bertrand Livreiros. O vídeo, disponibilizado a 12 de novembro no Youtube, já conta com mais 65 mil visualizações.