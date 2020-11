Em atualização

Teve os primeiros sintomas de Covid-19 há mais de um mês, ficando depois em isolamento e sem contacto com mais nenhum dirigente da Direção ou da SAD do FC Porto. Já não acompanhou a comitiva dos azuis e brancos no jogo em Manchester, que marcou a estreia em mais uma edição na Liga dos Campeões. Na segunda-feira, dia 26 de outubro, soube-se que estava internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto, a necessitar de respiração assistida não só como resultado da infeção pelo novo coronavírus mas também pelo histórico de problemas de saúde. Estabilizou, mesmo dentro de um quadro clínico grave, mas não resistiu. Morreu Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto. Tinha 70 anos.

A informação foi confirmada pelo Observador junto de fonte próxima do clube e do próprio Hospital de São João. Antes de falecer, Reinaldo Teles ainda recebeu a visita da família, dentro das atuais contingências existentes.

Na receção dos azuis e brancos aos gregos do Olympiacos que marcou o regresso do público ao estádio do Dragão, uma frase colocada no topo Sul do recinto onde costumam estar concentrada a claque Super Dragões resumia muito do que representava no clube: “Força tio Reinaldo”. Se Pinto da Costa será sempre uma figura incontornável pelas quase quatro décadas na liderança do clube, Reinaldo Teles, antigo campeão de boxe pelo FC Porto, era outro dos dirigentes históricos e mais acarinhados no universos portista.

Reinaldo Teles não gostava de dar entrevista. Evita mesmo a todo o custo. Por um lado, explicava sempre que não tinha chegado ao futebol para ser protagonista porque nesse mundo não deveriam ser os dirigentes a assumir o palco principal. Por outro, e se a pergunta tivesse um conteúdo mais direto, dava a volta e dizia que só Pinto da Costa, o presidente, falava sobre isso. Quebrou a regra este ano, ao Jornal Tribunal de Macau, onde aceitou falar sobre a carreira no boxe. “Eu tinha muito jeito mas, acima de tudo, treinava muito. Chegava a estar mais de uma hora aos murros ao ‘saco’ e fui campeão porque era mais forte, mais ágil de pernas e braços. Que me lembre, nunca fui ao tapete e nunca perdi por KO”, disse. No restaurante Antunes, claro.