Dezenas de pessoas estão a reunir-se nos bairros espanhóis, na parte histórica da cidade de Nápoles, Itália, para homenagear Diego Maradona, que morreu esta quarta-feira vítima de uma paragem cardiorrespiratório enquanto recuperava de uma operação a um hematoma subdural.

As imagens captadas no local mostram uma multidão a depositar velas junto ao mural de 1990 que representa o antigo jogador de futebol ao serviço do Napoli, onde atuou entre 1984 e 1991. Sem distanciamento social, mas munida de máscaras, a população celebra a vida de Maradona e chegou a acender tochas vermelhas na rua.

Ainda em Itália, o estádio San Paolo vai permanecer completamente iluminado ao longo de toda a noite para recordar a passagem do argentino pelos relvados napolitanos. Luigi de Magistris, o presidente da Câmara, anunciou o plano de celebrações no Twitter e decretou um dia de luto nacional pelo cidadão honorário da cidade.

O nome de Maradona foi a expressão mais pesquisada no Google esta quarta-feira, mas o desaparecimento do futebolista confundiu também os apoiantes de… Madonna, a cantora. É o próprio Google Trends, uma ferramenta que monitoriza as tendências de pesquisas naquele motor de busca, que o evidencia: as pesquisas de Madonna também dispararam desde que a morte de Maradona se tornou pública.