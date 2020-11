A partir desta quarta-feira, a aplicação Too Good To Go, conhecida por combater o desperdício alimentar, passa a estar também disponível nos Açores e na Madeira, onde já somam quase uma centena de novos negócios parceiros. Depois de Lisboa, Almada, Porto, Coimbra, Braga, Guimarães, Viseu, Aveiro, Leiria, Setúbal e região do Algarve, a plataforma que une consumidores a estabelecimentos que pretendem reduzir e rentabilizar o excedente de comida diário reforça, assim, o seu processo de expansão.

A startup dinamarquesa permite aos utilizadores adquirirem refeições a preços acessíveis, contribuindo para uma economia circular, reduzindo o desperdício alimentar e a pegada ecológica. Em Portugal desde outubro de 2019, a Too Good To Go conta com uma comunidade de mais de 460 mil utilizados, dois mil parceiros e 260 mil refeições salvas do caixote do lixo, “o que equivale a 500 toneladas de CO2 e que não foram libertados para a atmosfera”.

Este é apenas o início do que a marca prevê ser uma aderência bastante positiva e de rápido crescimento, estendendo-se às restantes ilhas dos arquipélagos, no que diz respeito ao número de estabelecimentos e utilizadores, locais. Qualquer estabelecimento que queira aderir pode fazê-lo através de um formulário de contacto na página da Too Good To Go”, lê-se em comunicado.

Para Madalena Rugeroni, responsável pelo mercado da Too Good To Go Portugal e Espanha, a entrada nos Açores e Madeira fecha um ciclo de trabalho no processo de expansão em território nacional que a marca teria traçado para 2020. “Queremos que a nossa solução esteja disponível e ao alcance de cada vez mais pessoas e estabelecimentos, e as ilhas são uma fatia importante desta aposta de expansão. Desde o início que sentimos uma motivação interessante por parte dos utilizadores nestas regiões e contamos agora, também com a sua ajuda para salvarmos o máximo de refeições possível.”

Os utilizadores pode salvar caixas surpresa criadas pelo próprio estabelecimento, com a comida que não foi vendida no final de cada turno ou horário. Para isso, basta descarregar a aplicação Too Good To Go, disponível de forma gratuita para IOS e Android. A empresa, presente em 15 países, surgiu em Portugal no final de outubro de 2019 e como parceiros tem desde negócios de restauração até grandes grupos da indústria alimentar como Auchan, Intermarché, Meu Super, Nestlé e Danone.