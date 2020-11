A Câmara de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, decidiu avançar com uma parceria com o Instituto Politécnico de Leiria (IPL) com vista à criação de um polo da Escola Superior de Saúde na cidade. O acordo a estabelecer com o IPL foi aprovado na reunião do executivo municipal de terça-feira.

A criação de um polo de ensino superior na área da saúde pretende dar resposta às necessidades formativas da região e aumentar a atratividade do concelho”, refere o município em nota de imprensa.

O polo é também considerado fundamental para a escolha da localização do novo hospital para o Oeste, uma vez que, explica, “além das parcerias em termos de estágios e formação contínua dos profissionais de saúde, é um polo agregador de projetos de investigação na área da saúde”.

Segundo a autarquia, o polo da Escola Superior de Saúde deverá entrar em funcionamento no próximo ano letivo 2021/2022, no antigo edifício dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Torres Vedras.

No primeiro ano, vai ter uma turma de mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica e três cursos superiores profissionais, já em funcionamento no Núcleo de Formação do IPL em Torres Vedras. Vão também ser propostas licenciaturas em Ciências Biomédicas Laboratoriais e Podologia.