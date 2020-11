“O Dia Mais Curto” é o nome da iniciativa que há 8 edições leva o cinema a vários pontos do país, com filmes exibidos em sala ou em locais menos convencionais na bagagem.

Todos os anos, entre 21 e 22 de dezembro, o solstício de inverno anuncia a chegada da estação mais fria do hemisfério norte do globo terrestre. Se por um lado, a 21 de dezembro se assinala o momento em que o Sol está no seu ponto mais distante do equador, por outro, festeja-se o momento em que estamos mais perto do Cinema. Celebra-se assim, ao mesmo tempo, a entrada na nova estação e a curta-metragem. A ideia que já alcançou uma dimensão internacional é atualmente celebrada simultaneamente em dezenas de países”, lê-se na apresentação desta edição.

A Agência da Curta Metragem, criada em 1999, propõe quatro programas – Curtas do Mundo, Novas Curtas Portuguesas, Amiguinhos e Curtinhas para Todos – compostos por filmes portugueses e internacionais, que serão exibidos em 19 localidades: Amadora, Barcelos, Elvas, Faro, Figueira de Castelo Rodrigo, Guimarães, Horta, Leiria, Lisboa, Odivelas, Ovar, Ponta Delgada, Porto, Ribeira Grande, Setúbal, Tomar, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão e Vila Real. As sessões poderão ocupar salas de cinema, mas também bibliotecas, museus, transportes públicos ou até mesmo transmissões online.

Além destas quatro propostas e segmentos, a iniciativa permite ainda visualizar a obra completa da realizadora de filmes de animação, Regina Pessoa, no dia 17 de dezembro, tanto no cinema Trindade, no Porto, como no cinema Ideal, em Lisboa. “Quatro Janelas Discretas para o Mundo de Regina Pessoa” permitirá ao espetador assistir à evolução da obra da autora ao longo dos últimos 20 anos, partindo do seu primeiro filme, “A Noite” (1999) até ao mais recente, “Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias”, que recebeu em janeiro passado o Annie Award atribuído pela divisão de Hollywood da ASIFA.

“O Dia Mais Curto” passará pela televisão com programas especiais na RTP2 e nos Canais TvCine & Séries, e pela internet, com sessões no video on demand da Agência da Curta Metragem e na plataforma Filmin.pt, que apresentará a partir do dia 6 de dezembro um programa especial de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, onde será possível assistir à maior parte dos filmes de curta-metragem realizados pela dupla criativa, “responsável por uma das mais sólidas e singulares carreiras do cinema contemporâneo”.

A Agência da Curta Metragem realça ainda as programações próprias das várias associações ou cineclubes que aderiram ao evento e as sessões especiais para escolas. Os bilhetes estão à venda nos locais das sessões e variam entre a entrada gratuita e os 4€.