A Alemanha vai alargar o confinamento parcial em que se encontra pelo menos até ao dia 20 de dezembro, com o objetivo de reduzir ainda mais a difusão do coronavírus e criar condições para que algumas das restrições possam ser levantadas no período do Natal, noticia a AP.

O confinamento atualmente em vigor inclui o encerramento de restaurantes, bares, recintos desportivos e instalações destinadas ao lazer, mas não afetou escolas, comércio nem barbeiros e cabeleireiros. Implementado em 2 de novembro, devia vigorar durante quatro semanas, mas o período foi agora estendido até 20 de dezembro.

O objetivo central é que o número de novos casos de coronavírus em todos os estados federados desça abaixo dos 50 por 100 habitantes.

Numa reunião entre as autoridades federais e as autoridades de cada estado, foram definidas novas regras, que incluem a limitação de encontros familiares a cinco pessoas — limite que sobe para dez no período das festas —, o desencorajamento das festividades públicas e fogos de artifício nas ruas na passagem do ano, e o teletrabalho no período festivo.

Ainda de acordo com a AP, a lotação dos grandes espaços comerciais deverá sofrer ainda mais reduções durante o período das festas do Natal e do Ano Novo.

O governo está a preparar um novo plano de 17 mil milhões de euros para apoiar o comércio, que vai sofrer com o encerramento durante as semanas que antecedem o Natal. Este apoio junta-se aos 15 mil milhões já previstos para o confinamento de novembro.

Na Alemanha já foram diagnosticados, desde o início da pandemia, 952.439 casos de Covid-19. A doença já levou à morte de 15.210 pessoas.