O ex-líder do PCP Carlos Carvalhas, o antigo deputado Agostinho Lopes e o dirigente Carlos Gonçalves não integram a lista ao comité central que vai a votos no XXI congresso comunista, em Loures, foi anunciado na quarta-feira.

Nas entradas para a lista do comité central, 18 no total, publicada hoje no Avante, órgão oficial do PCP, destaca-se a do antigo secretário-geral da CGTP Arménio Carlos.

O principal órgão entre congressos, a ser aprovado no congresso de sexta-feira, sábado e domingo, em Loures (Lisboa), foi reduzido dos atuais 144 para os 130 membros.

Não é dada qualquer explicação para a saída de Carvalhas, que foi líder dos comunistas de 1992 a 2004, de Agostinho Lopes, economista e dirigente desde a década de 1990, e de Carlos Gonçalves.

A lista foi aprovada na reunião do comité central, no passado fim de semana, em Lisboa, mas só hoje foi divulgada através do Avante.

Na entrevista à Lusa, publicada no domingo, Jerónimo de Sousa admitiu que a proposta para a composição do órgão máximo do PCP entre congressos preveja “uma redução” no número de membros, mantendo os critérios de “origem social”.

Tradicionalmente, este órgão tem “uma ampla maioria de operários e empregados, com uma forte componente operária”.

O secretário-geral afirmou o objetivo de fazer um rejuvenescimento no órgão, tal como já tinha acontecido no anterior congresso, com um reforço, que admitiu sempre “muito difícil”, no número de mulheres.

O XXI congresso nacional do PCP realiza-se no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, sob o lema “Organizar, Lutar, Avançar – Democracia e Socialismo”, com metade dos delegados (600) e segundo medidas sanitárias especiais devido à epidemia de Covid-19.