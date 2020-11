A Câmara da Trofa disponibiliza a partir de sexta-feira um ‘call center’ multidisciplinar de acompanhamento a pessoas em isolamento profilático, numa parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Trofa/Santo Tirso, anunciou esta quinta-feira a autarquia.

Para o efeito, o executivo liderado pelo social-democrata Sérgio Humberto criou uma equipa de “14 elementos que receberam formação e que a partir desta sexta-feira vão integrar um “Call Center” Multidisciplinar para contactar e aconselhar trofenses em situação de isolamento, por terem estado em contacto com um caso positivo Covid-19″, descreve o comunicado.

Os colaboradores são oriundos de “serviços como a ação social e a proteção civil, entre outros, e a equipa vai operar em articulação direta com o ACeS”, acrescenta a nota de imprensa.

O serviço vai funcionar de segunda a sexta-feira, no horário habitual da autarquia, no Fórum Trofa XXI, refere ainda o documento.

Citado na nota, o presidente da câmara, Sérgio Humberto, afirmou que o projeto resultou da “preocupação pela escassez de meios humanos e técnicos que as instituições e as autoridades de saúde locais enfrentam, neste contexto de pandemia”.

Trata-se de um apoio “que vai aliviar os centros de saúde, que podem assim, concentrar-se em dar resposta aos casos positivos da Covid-19 e aos restantes pacientes que recorrem aos seus serviços, ficando a autarquia responsável por acompanhar todos os outros casos em vigilância preventiva”, refere o autarca.

A nossa equipa terá sempre acompanhamento e orientação de um técnico de saúde do ACeS, sendo que todos os casos confirmados de Covid-19 serão unicamente acompanhados por técnicos do ACeS e com formação na área da saúde”, assegura.