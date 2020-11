A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou esta quinta-feira para o facto de a entidade iAlphagroup não estar registada nem autorizada a exercer qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alerta para o facto de a entidade iAlphagroup (Information Alphagroup), detentora do ‘site’ http://www.ialphagroup.com/, associada com a AG Markets (www.ag-markets.eu), não estar autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal”, indicou, em comunicado, o regulador presidido por Gabriela Figueiredo Dias.

A CMVM acrescentou que a mesma entidade também não está legalmente habilitada a fazer publicidade ou prospeção de clientes para a celebração de contratos de intermediação financeira.

No documento, o regulador lembrou que a lista de intermediários financeiros e entidades habilitadas a prestar serviços financeiros está disponível no seu “site”.

As pessoas e entidades que tenham estabelecido “qualquer relação comercial” com a iAlphagroup podem entrar em contacto com a CMVM via telefone ou “e-mail”.