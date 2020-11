Lusco Fusco

Rua Barão de Sabrosa, 157 C, Lisboa. De quarta a sexta-feira, das 14h às 19h e sábado, das 10h às 14h

Ilustração, cerâmica e ainda um atelier de artes gráficas em jeito de bónus. A mais recente (e, provavelmente, colorida) loja lisboeta traz para junto da Alameda uns quantos ingredientes. Cláudia Fidalgo é a anfitriã do Lusco Fusco, ela própria com provas dadas na arte da ilustração, embora a formação seja em arquitetura. No novo espaço, que abriu portas em meados de novembro, quis criar uma montra para que criativos como ela possam mostrar-se ao mundo.

As ilustrações de Clara Não, as cerâmicas da LAU, os livros da Triciclo, as edições independentes da Oficina do Cego e ainda os prints de autores como Hugo Henriques, José Feitor e Mariana Malhão preenchem paredes e prateleiras numa loja que propõe talento nacional em dose concentrada. O piso térreo, com 15 metros quadrados, é só a face visível do projeto que apresenta a arte em suportes tão diversos como o livro, a serigrafia, a risografia ou roupa. Descidas as escadas, a escala é outra. Com mais do dobro da área, a cave está equipada com três postos de trabalho e ainda sobra espaço para workshops. Dos processos de impressão manual à encadernação, é só o vírus dar tréguas.

Dama de Copas

Rua Acácio de Paiva, 11 A, e Estrada de Benfica, 448 A, Lisboa. De segunda-feira a sábado, das 10h às 19h

A reta final de 2020 não trouxe uma, mas sim duas novas lojas da Dama de Copas. Especializada na consultoria de soutiens, a cadeia (que conta agora com 12 pontos de venda em Portugal e Espanha) cresce e chega a dois bairros lisboetas: Alvalade e Benfica. No centro dos novos espaços está uma mesa redonda, onde consultora e cliente se sentam para escolher os modelos que melhor assentam. Além da amplitude de tamanhos e do aconselhamento, a lingerie subdivide-se em várias secções, das peças desportivas aos conjuntos para noivas. A nova loja de Benfica tem, aliás, um espaço pensado para receber os famosos Bridal Showers, sessões para noivas e convidados escolherem a melhor roupa interior para o grande dia, devidamente regadas a espumante.

Poppies Design Store

Rua do Alecrim, 86, Lisboa. De terça-feira a sábado, das 11h às 19h

Mesmo a tempo das compras de Natal, o Chiado conta com uma nova loja dedicada ao design e aos objetos originais. Chama-se Poppies, mas desengane-se quem acha que é um negócio importante que só agora chega a terras lusas. A ideia é portuguesa e junta, no mesmo espaço, mais de 500 objetos de 55 marcas e designers, portugueses e não só. Cerâmica decorativa e brinquedos, mochilas e marmitas, candeeiros e sabonetes — esta montra tem de tudo um pouco e para todas as idades, sobretudo se a missão for primar pela originalidade, mas também pela utilidade. Não esquecer que esta é uma loja dedicada ao design e, por muita criatividade que concentre, a funcionalidade dos objetos vem sempre em primeiro lugar.

Amplify

Rua Mouzinho da Silveira, 27 C, Lisboa. Todos os dias, das 7h45 às 20h30

Numa altura em que o mundo passa a maior parte do tempo em casa, um novo ginásio pode muito bem ser o pretexto que faltava para retomar a rotina de exercício físico. O Amplify abriu portas assente em três modalidades, mas sempre com a banda sonora a ocupar um lugar de destaque — o cycling, o bootcamp, treino de intervalo de alta intensidade que promete queimar cerca de mil calorias a cada sessão de 50 minutos, e yoga. A imersão musical é garantida pelos treinadores de serviço. Os utilizadores podem optar entre pacotes de sessões — de uma por 14 euros a 30 por 285 euros — a mensalidades que começam nos 60 euros (duas sessões semanais) e chegam aos 90 euros (acesso ilimitado).

La Redoute

Rua António Enes, 25 A, Lisboa. De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e sábado, das 9h às 13h

Ao fim de anos e anos de compras por catálogo e, mais tarde, online, a La Redoute abriu a primeira loja física em Portugal. O vestuário e os acessórios ficaram de lado e o novo espaço, inaugurado há cerca de um mês na zona das Avenidas Novas, centra-se naquela que tem sido uma das apostas mais fortes da marca francesa nos últimos anos: o mobiliário e a decoração. São 400 metros quadrados distribuídos por dois pisos, onde predominam as madeiras e os têxteis, muitos deles produzidos em Portugal. Um ambiente caloroso e confortável onde é agora possível ver ao vivo e a cores as propostas da linha La Redoute Intérieurs, entre outras, para a casa.

Lindt & Sprüngli

Vila do Conde Porto Fashion Outlet, Vila do Conde. Todos os dias, das 10h às 22h

E por falar em estreias absolutas, a Lindt & Sprüngli, marca de chocolateiros suíços com 175 anos de história, acaba de abrir a sua primeira loja em território nacional. Com o novo espaço chegam algumas das sugestões mais doces desta marca, das tabletes com diferentes sabores e percentagens de cacau que variam entre um suave 50% e um nível máximo de pureza de 100%, aos clássicos bombons Lindor, que convocam ingredientes como o doce de leite, as avelãs, o chocolate branco e o pistacho.

Direggio

Rua de São José, 47, Porto. De segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, e sábado, das 13h às 19h

Diretamente de Antuérpia para Portugal, esta marca de joalharia belga escolheu a Foz, no Porto, para abrir a sua primeira e única loja fora da cidade onde nasceu, em 1993. Arno não é apenas o joalheiro à frente do negócio da família — é filho de um dos fundadores e representa a quarta geração de um clã que se especializou em lidar com metais e pedras preciosas (tanto o avô como o bisavô eram dominavam a técnica de lapidar diamantes). Teresa, a namorada, é bem portuguesa e acabou por colocar a cidade invicta no caminho de uma marca que nunca tinha deixado Antuérpia. Ainda assim, é lá que as peças continuam a ser produzidas. A Direggio aposta num serviço personalizado, em que designer e cliente trabalham em conjunto até chegar à peça final.

Twinset Milano

Galleria, NorteShopping, Porto. Todos os dias, das 10h às 22h

Numa ala criada para albergar marcas de segmento alto e uma experiências de compras mais personalizada, a Twinset Milano acaba de abrir a primeira loja em Portugal. Com um interior minimalista projetado pelo arquiteto Alessandro Conti, são as coleções que ressaltam no espaço. Entre o clássico e o jovial, o estilo da marca de moda italiana passa a ter montra própria, depois de, nos últimos anos, estar presente em algumas lojas multimarca do país.