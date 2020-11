Mads Mikkelsen vai substituir Johnny Depp no elenco de “Monstros Fantásticos 3”, anunicou a Warner Bros Pictures. Depp abandonou o papel de Gellert Grindelwald na prequela de “Harry Potter” depois de ter perdido a batalha judicial contra o The Sun.

O ator acusou o jornal britânico de difamação, depois de este lhe ter chamado “espancador de mulheres”, mas acabou por perder o processo por ter ficado provado que de facto agrediu repetidamente a sua ex-mulher, Amber Heard.

Segundo Depp, terá sido a Warner Bros, a produtora da trilogia “Monstros Fantásticos”, que lhe pediu que deixasse o filme. “Gostava de vos informar que a Warner Bros me pediu que desistisse do meu papel de Grindelwald em ‘Monstros Fantásticos’ e que respeitei e concordei com o pedido”, informou o ator no Instagram, a 6 de novembro.

De acordo com o The Guardian, Mikkelsen, que ficou conhecido por fazer de Hannibal Lecter, na série de televisão “Hannibal” (2013), terá sido a primeira escolha do realizador David Yates para substituir Depp como Grindelwald, um poderoso feiticeiro nego e opositor de Albus Dumbledore, interpretado por Jude Law na prequela.

“Monstros Fantásticos 3” está a ser produzido no Reino Unido e tem estreia marcada para 15 de julho de 2022. Os filmes anteriores, “Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los” e “Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald”, estrearam em 2016 e 2018, respetivamente.