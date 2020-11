Número de internados em UCI baixa após duas semanas a subir

Os números mais positivos vêm no segmento do boletim dedicado aos internamentos. Há agora 3.192 pessoas internadas em enfermarias com Covid-19 (menos 59 do que na quarta-feira) e 516 em Unidades de Cuidados Intensivos (menos uma do que na quarta). O número de internados em cuidados intensivos vinha subindo consecutivamente desde o dia 14 de novembro. Esta quinta-feira foi o primeiro dia em que esta tendência se inverteu.