O presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) disse esta quinta-feira que o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) é uma “desilusão” para o setor, realçando mesmo que o documento “ignora” as empresas.

Durante uma intervenção durante o Fórum da Industria Têxtil, Mário Jorge Machado deixou críticas ao Governo e ao OE2021, lamentando que “nem sempre o Governo tenha compreendido o esforço e esteja à altura do combate” do setor.

Portugal é dos países que menos disponibilizou recursos” para ajudar as empresas no combate à pandemia [de Covid-19], referiu, realçando a sua “desilusão” com o OE2021, que, defendeu, “ignorou as empresas, centrando-se no Estado”. Devemos criar um contexto de atratividade ao investimento nacional e estrangeiro”, apelou, pedindo a flexibilização da lei laboral, alterações em matéria de impostos e desburocratização de procedimentos para lidar com o Estado.