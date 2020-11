No âmbito da iniciativa “Hoje Conversas. Amanhã és Pro”, tendo o tema da Educação como enquadramento, o Observador, numa parceria com o Santander, continua a reunir convidados de destaque e de várias áreas do mundo da Educação, para conversar sobre os diversos temas que nos assolam nesta nova fase na qual vivemos.

A sexta e última conversa virtual realiza-se já no próximo dia 2 de dezembro, às 18h30, e será transmitida em direto aqui, no site e redes sociais do Observador e também nas redes sociais do Santander. A jornalista Laurinda Alves vai conversar sobre o tema “A melhor escola do mundo é a escola inclusiva” com três convidados de excelência que, a partir de suas casas, vão partilhar as suas experiências e opiniões sobre o tema.

Dando continuidade ao modelo já inaugurado, vão estar connosco nesta que será a última conversa: Tiago Forjaz – headhunter, speaker da Singularity University e Criador do MighT, Susana Martins – Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação Centro de Desenvolvimento Infantil Diferenças e Cristina Louro – Presidente do Júri do Prémio Santander de Voluntariado Universitário.

A entrada é gratuita e aberta a todos os que queiram assistir online a esta iniciativa do Observador e Santander.

Se está interessado em juntar-se a nós no dia 2 de dezembro, terá apenas de reservar o dia e hora na sua agenda, e aceder ao site ou redes sociais do Observador para não perder uma conversa sobre um dos temas do momento que paira em todas as mentes de quem tem filhos ou estuda. Como pode a escola do futuro ser completamente inclusiva para garantir que todos se integram?

Tome nota: dia 2 de dezembro, às 18h30, no site do Observador, num computador ou telemóvel perto de si.

