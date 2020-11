Após o anúncio das novas medidas de apoio às empresas, a APHORT – Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo pede ao Governo que inclua também, nessas medidas, a criação do programa “Apoiar Hotelaria”, com características idênticas à da iniciativa, já existente, “Apoiar Restauração”.

Numa carta enviada a Pedro Siza Vieira, ministra da Economia, a APHORT explica que as medidas restritivas à circulação dos portugueses, definidas para os dois próximos fins de semana e que impedem a deslocação entre concelhos, “bloquearam o mercado interno e levaram ao cancelamento de reservas existentes nos hotéis que ainda se mantêm abertos”. Neste contexto, e tal como acontece com os restaurantes, consideram que o normal funcionamento dos hotéis “sofrerá graves limitações nesse período”. A Associação defende, assim, a necessidade do Governo “aplicar um princípio de equidade, tratando, de igual modo, setores que pertencem à mesma área – o turismo”.

A APHORT refere em comunicado que as consequências das medidas tomadas pelo Governo, no âmbito no estado de emergência, “serão bastante mais gravosas para os hotéis do que para os restaurantes”.

O primeiro-ministro afirmou que uma das razões que justificam o programa “Apoiar Restauração” é o facto de uma refeição que não seja vendida hoje, não poder ser vendida amanhã. Ora, esta frase é ainda mais verdadeira quando nos referimos aos quartos dos hotéis. Acresce aqui que, ao contrário dos restaurantes, os hotéis não podem fazer take-away nem delivery dos seus serviços de alojamento”, explica António Condé Pinto, presidente executivo da APHORT.

A Associação recorda que a atividade dos hotéis tem vindo a ser progressivamente limitada, salientando que os eventos corporativos – atualmente uma das maiores fontes de faturação deste setor – não são permitidos há várias semanas.

De acordo com dados indicados pelo Governo, a queda da faturação na hotelaria, nos primeiros nove meses deste ano, foi de 64%, enquanto que a da restauração foi de 31%, o que comprova a situação ainda mais desfavorável vivida, neste momento, pelos hotéis”.

A APHORT defende, assim, que a criação do programa “Apoiar Hotelaria” é uma medida “absolutamente necessária e urgente para uma compensação mínima da depauperada tesouraria dos hotéis”.