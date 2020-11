O município de Portalegre vai investir cerca de 15 mil euros numa campanha para estimular as vendas no comércio tradicional e restauração, dois dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19, foi esta quinta-feira divulgado.

É uma campanha com duas áreas, ou seja, por um lado para que as pessoas façam compras no comércio local e, desta forma, possam também ajudar o setor da restauração”, explicou o vereador do município de Portalegre João Nuno Cardoso, em declarações à agência Lusa.

De acordo com o autarca, o município vai sortear 600 vouchers junto dos consumidores que façam compras de valor igual ou superior a 10 euros no comércio tradicional, devendo depois as pessoas utilizar esse vale nos restaurantes que aderirem a esta campanha.

O autarca acrescentou ainda que os comerciantes interessados em participar nesta campanha devem contactar o município para que sejam distribuídos os vales para esta campanha que arranca na terça-feira e vai decorrer durante todo o mês de dezembro.

Para fazer face à pandemia e atrair clientes, a Associação Empresarial de Elvas está também a desenvolver uma campanha junto do mercado espanhol, nomeadamente em Badajoz.

Os espanhóis desapareceram de Elvas, o consumidor local ainda não está a pensar no Natal, faz ainda as compras do dia a dia e é preciso estimular o comércio”, disse à Lusa o presidente da Associação Empresarial de Elvas, João Pires. Em Espanha estamos a lançar uma campanha via digital e num jornal. Trata-se de um sorteio que tem como objetivo anunciar aos consumidores que, em cada ‘x’ compras que façam, ficam habilitados aos vouchers, que são dois prémios de 500 euros e 10 de 100 euros”, disse.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.422.951 mortos resultantes de mais de 60,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.209 pessoas dos 280.394 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.