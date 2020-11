O Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares, que estava encerrado desde quinta-feira, na sequência de um teste positivo à Covid-19 a um profissional de saúde, reabre esta sexta-feira às 13h00.

De acordo com informação deste município do distrito de Coimbra, “atendendo a que os testes realizados aos profissionais da USF [unidade de saúde familiar] Santo André de Poiares obtiveram resultado negativo e a que já foi realizada a desinfeção das instalações, o Centro de Saúde irá reabrir a partir das 13:00 desta sexta-feira”, lê-se numa informação partilhada nas redes sociais da autarquia.

Na quinta-feira, a Câmara presumia que o Centro de Saúde estaria encerrado até segunda-feira.

Por motivos de saúde pública, as instalações da Unidade Saúde Familiar (USF) serão alvo da respetiva desinfeção, obrigando ao encerramento temporário do Centro de Saúde, estimando-se a sua reabertura às 08:00 do próximo dia 30″, anunciou então o município.