A Índia registou 492 mortos por Covid-19 e 43.082 casos da doença nas últimas 24 horas, segundo os dados do Ministério da Saúde indiano.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 9,3 milhões de casos do novo coronavírus (9.309.787), mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos.

Com 135.715 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e Brasil, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

O país tem atualmente 455.555 casos ativos da doença.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.422.951 mortos resultantes de mais de 60,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.209 pessoas dos 280.394 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.