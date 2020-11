O presidente da Câmara de Valença exigiu esta sexta-feira a correção dos “erros” na lista de casos ativos de Covid-19 que coloca o concelho no risco “extremamente elevado” de contágio da doença, “prejudicando fortemente” a economia local.

Valença não tem metade dos casos ativos que lhe atribuem. Segundo os últimos dados que nos forneceram, são 201 os casos ativos de Covid-19. Este número tão elevado não é real. Conhecendo o concelho como conheço, teremos cerca de 50 casos ativos. As listagens estão desatualizadas. Temos pessoas que estão recuperadas há meses e que ainda constam da listagem de casos ativos. É uma vergonha”, afirmou esta sexta-feira à Lusa Manuel Lopes (PSD).

Valença, no distrito de Viana do Castelo, integra a lista de 47 concelhos em risco “extremamente elevado”, por terem mais de 960 casos de infeções por 100 mil habitantes nos últimos 15 dias.

Ainda na quinta-feira, na reunião da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, os meus colegas também comungam da mesma ideia. As listagens não têm ponta por onde se pegue e estão a prejudicar fortemente a economia do concelho”, reforçou.