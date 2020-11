A eliminação do Orçamento do Estado da despesa prevista do Fundo de Resolução, de 476 milhões de euros, para uma injeção no Novo Banco, como foi proposta pelo Bloco de Esquerda e aprovada no Parlamento, “viola a Constituição”, nas palavras do ministro das Finanças, João Leão, e é o equivalente a “passar um cheque careca“. “Portugal é uma pessoa de bem, tem de cumprir os contratos.”

“O PSD aprovou uma medida radical do Bloco de Esquerda que faz com que o Estado não pudesse cumprir um contrato que assinou, que não pudesse cumprir os compromissos que assumiu com a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. Ainda hoje recebemos contactos da imprensa internacional para perceber o que se estava a passar”, disse João Leão, em entrevista à RTP.

O ministro adiantou que o Governo está agora a estudar “diferentes alternativas para garantir que Portugal cumpre os compromissos que assume“. Entre elas está o pedido de fiscalização ao Tribunal Constitucional, já que o Governo considera que “o que o Parlamento aprovou viola a Constituição e a lei de enquadramento orçamental, que diz que o Estado tem de prever no Orçamento as verbas necessárias para honrar os compromissos”. Outra solução pode passar por “rever o Orçamento”.

João Leão reafirmou, como António Costa já tinha feito num telefonema à Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde: “Vamos cumprir os compromissos que assumimos.”

“Não inscrever a verba como manda a lei, é como passar um cheque careca a dizer que não vamos pagar e honrar o contrato assinado. Seria a primeira vez que o Estado português não inscrevia no Orçamento uma verba para honrar um contrato que assinou”, disse o ministro.

“Coisa diferente era se o Parlamento tivesse aprovado uma norma que condicionava a transferência ao resultado da auditoria“, defendeu Leão, acrescentando que “não há neste momento nenhuma evidência explícita de que o banco não esteja a cumprir as regras”.

Questionado sobre quanto custam as medidas que foram negociadas com outros partidos, como o PCP, e aprovadas no âmbito da especialidade, Leão diz que “houve mais alterações do que o Governo negociou”. Essas propostas “terão custado algumas centenas de milhões de euros”. O Governo ainda está a fazer as contas, mas o custo das novas medidas “não será significativo” e parte “já estava previsto na meta inicial” do défice para o próximo ano. O défice “pode sofrer ligeiras alterações, mas não são significativas” — e ficará abaixo dos 5%, garante João Leão.