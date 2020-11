A comissária europeia portuguesa, Elisa Ferreira, vaticinou esta sexta-feira que Portugal vai sair “mais forte” da crise pandémica atual e considera o plano de recuperação europeu como uma “oportunidade para pensar o território nacional como um todo”.

Acredito que Portugal vai sair desta crise mais forte enquanto país e enquanto membro deste projeto comum de paz e prosperidade que é a União Europeia e que o fará, valorizando a integridade do seu território”.

A comissária europeia para a coesão e reformas falava numa mensagem em vídeo transmitida na sessão solene comemorativa dos 821 anos da cidade da Guarda, realizada online devido à pandemia causada pela Covid-19.

Elisa Ferreira lembrou na sua intervenção que foi elaborado um plano europeu de recuperação da economia, “com um grau de ambição nunca visto” e que a União Europeia espera “dotar-se de 750 mil milhões de euros para além dos fundos do seu orçamento”.

Para termos uma noção do que isto significa, Portugal irá ter, em princípio, à sua disposição, em cada ano, entre 2021 e 2023, quase duas vezes e meia mais fundos europeus, a título de fundo perdido, do que aqueles que tem vindo a gerir, por ano, entre 2014 e 2020″.

Referiu tratar-se de “uma enorme oportunidade”, pois o país “vai dispor de meios para reconstruir a economia em novas bases, mais sustentáveis, e corrigir obstáculos estruturais ao seu desenvolvimento”, mas é também “uma enorme responsabilidade”.

Este esforço nacional só faz sentido com uma forte consciência territorial e com um forte reequilíbrio social e regional. Esta é também uma oportunidade para pensar o território nacional como um todo e para desenvolver novos polos de competitividade no quadro de uma estratégia de desenvolvimento geográfica e socialmente harmoniosa. Nisto, os agentes locais, têm um papel fundamental”.