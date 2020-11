(Em atualização)

As empresas que aderiram ao apoio à retoma progressiva vão poder, em dezembro, reduzir em mais horas o período de trabalho dos funcionários e receber um apoio superior da Segurança Social, devido às restrições de circulação impostas pelo Governo. Segundo a explicação dada pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, significa que as empresas podem transitar para o “escalão imediatamente seguinte” àquele em que se encontram.

“Na sequência das medidas restritivas que o Governo tomou, passa a ser permitido que, no mês de dezembro, as empresas possam passar para o escalão imediatamente seguinte ao de limite de faturação pela qual seriam abrangidos por este regime”, explicou a ministra Mariana Vieira da Silva, após uma reunião do Conselho de Ministros, onde a medida foi aprovada.

O apoio à retoma permite reduzir os horários de acordo com a quebra de faturação. Por exemplo, uma empresa que tem uma quebra de faturação igual ou superior a 40% mas inferior a 60% pode reduzir os horários de trabalho até 40%. Os funcionários recebem as horas trabalhadas a 100% e 80% das horas não trabalhadas — deste valor, a Segurança Social comparticipa 70%.

Tendo em conta as explicações da ministra Mariana Vieira da Silva, essa mesma empresa pode, em dezembro, aceder ao escalão seguinte, que lhe permite reduzir os horários de trabalho até 60%. Nesse caso, a comparticipação da Segurança Social também é superior, porque o número de horas trabalhadas aumenta.